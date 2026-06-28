Vierte Razzia – die Szene lernt es einfach nicht

Illegal frisiert – und immer noch unterwegs

Acht Fahrzeuge wurden der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt. Die Experten fanden 15 schwere technische Mängel – plus einen mit Gefahr im Verzug. Bedeutet: Auch beim vierten Anlauf düsten Fahrer mit illegal umgebauten, technisch nicht zugelassenen Karossen zum Angeben durch die City. Als hätte es die drei vorangegangenen Planquadrate mit insgesamt mehr als 220 Anzeigen nie gegeben. Man fragt sich unwillkürlich, was in diesen Köpfen vorgeht.