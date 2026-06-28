Rekordhitze: Gerstenfeld geriet in Wien in Brand

Starker Wind verschärft die Lage

Zusätzlich zu den knapp 40 Grad Außentemperatur sorgte starker Wind für Gefahr. Es gelang jedoch, die Flammen kurz vor neben dem Feld gelegenen Wohnblöcken zu stoppen und eine Evakuierung der Bewohner zu verhindern. Mehr als zwei Stunden kämpften die Florianis, die aufgrund der enormen Hitze personell während des Einsatzes ausgetauscht wurden, gegen die Feuersbrunst. Aktuell finden noch Löscharbeiten statt.