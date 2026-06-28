Rekordhitze: Gerstenfeld geriet in Wien in Brand

Die Rekordhitze in Wien hat am Sonntagnachmittag zu einem ersten größeren Flurbrand geführt. An der Großenzersdorfer Straße in der Donaustadt wurde Alarm ausgelöst. Ein Gerstenfeld war in Brand geraten.
Das bereits abgedroschene Gerstenfeld fing am frühen Nachmittag Feuer – warum, muss erst ermittelt werden. Jedenfalls fanden auf dem betroffenen Feld zum Brandzeitpunkt keine Arbeiten statt. Neun Fahrzeuge und 46 Mann Besatzung rückten samt einem Großtanklöschfahrzeug aus, um die Wasserversorgung der Löscharbeiten zu gewährleisten.
Starker Wind verschärft die Lage
Zusätzlich zu den knapp 40 Grad Außentemperatur sorgte starker Wind für Gefahr. Es gelang jedoch, die Flammen kurz vor neben dem Feld gelegenen Wohnblöcken zu stoppen und eine Evakuierung der Bewohner zu verhindern. Mehr als zwei Stunden kämpften die Florianis, die aufgrund der enormen Hitze personell während des Einsatzes ausgetauscht wurden, gegen die Feuersbrunst. Aktuell finden noch Löscharbeiten statt.
„Bei solchen Temperaturen sind die Einsätze für unsere Mannschaften ganz besonders fordernd“, meinte Figerl gegenüber der „Krone“.
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