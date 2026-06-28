An diesem Bankomaten verbrennt man sich die Finger

„Wird knapp“

Die Wiener kämpften unten verzweifelt gegen die dampfende Glocke von oben an – und flüchteten in Massen in die Bäder, um dort, vielerorts Rücken an Rücken, im Wasser so etwas wie Abkühlung zu ergattern. Der erste Standort, der da vorübergehend w. o. geben musste, war das Brigittenauer Bad: wegen Überfüllung geschlossen. Am Nachmittag hieß es dann an vielen Adressen: „Wird knapp“.