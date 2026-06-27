Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich mag nimmer!“

Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos

Wien
27.06.2026 11:30
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter ...
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter 30 Grad.(Bild: Krone-Collage/zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Während draußen neue Hitzerekorde fallen, verwandeln sich Wohnungen, Dachgeschoße und Schlafzimmer für viele längst in regelrechte „Backöfen“. Schlafen? Kaum möglich. Durchatmen? Nur mit viel Glück – oder einem Balkon. Auswege? Kaum. Wohnrechtsexpertin Sabine Fürst bringt die ernüchternde Rechtslage auf den Punkt ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es ist so heiß. Ich mag nimmer“, klagt ein „Krone“-Leser aus Wien-Landstraße. Ganze 32,5 Grad wurden bereits in seiner Wohnung gemessen! Viele berichten Ähnliches: Abends wird das Essen bereits auf den Balkon verlegt, weil es drinnen unerträglich ist. Besonders schlimm trifft es jene ohne Außenfläche. Dass in Wohnungen Werte von über 30 Grad erreicht werden, gilt schon lange nicht mehr als „unüblich“ – selbst nachts. Gespräche unter Nachbarn drehen sich längst darum, „wer es am heißesten hat“.

Ein „Krone“-Leser dokumentiert die unerträglichen Temperaturen in seiner Wohnung. Von 32,5 auf ...
Ein „Krone“-Leser dokumentiert die unerträglichen Temperaturen in seiner Wohnung. Von 32,5 auf 31,5 Grad: eine Besserung? Wohl kaum!(Bild: zVg)
(Bild: Krone KREATIV)

Die gesundheitlichen Folgen sind längst bekannt: Hohe Raumtemperaturen – besonders jene über 30 Grad (!) – stören den Schlaf massiv und belasten den Körper deutlich. Der Körper kann nicht ausreichend abkühlen, Tief- und REM-Schlaf verkürzen sich, der Kreislauf wird zusätzlich belastet. Die Folge: Müdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme am nächsten Tag. 

Die Erklärgrafik zeigt die Warnstufen für Hitze anhand der gefühlten Temperatur. Ab 40 °C besteht starke Belastung, ab 35 °C erhöhte Belastung und ab 30 °C leicht erhöhte Belastung. Unter 30 °C gibt es keine Warnung. Die gefühlte Temperatur wird durch Lufttemperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonnenstrahlung beeinflusst. Quelle: Geosphere Austria.

„Keine gesetzliche Grenze“: Mieter stehen oft machtlos da
Auf die Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten Mieterinnen und Mieter in der aktuellen Hitzesituation haben, erklärt Wohnrechtsexpertin Sabine Fürst im Gespräch mit der „Krone“ die klare Rechtslage: „Es gibt keine gesetzlich definierten Grenzwerte, ab denen Mieter Anspruch auf Klimaanlage oder Außenjalousien hätten.“ Die wirksamsten Maßnahmen gegen Hitze – Außenjalousien oder Split-Klimageräte – sind zwar technisch möglich, rechtlich aber an Hürden gebunden. „Bei beiden braucht man eine Genehmigung des Vermieters. Kosten werden selbst getragen“, erklärt Fürst.

In der Praxis werde eine Außenjalousie meist eher genehmigt als eine Klimaanlage. Der Grund: „Das äußere Erscheinungsbild, Lautstärke und Lärmbelästigung des Klimageräts“ spielen eine große Rolle bei Ablehnungen. Zusätzlich gilt ein Klimagerät laut OGH nicht als „ortsüblich“. Für größere Änderungen ist zudem oft auch eine Zustimmung der Baubehörde (MA19) nötig – die müsste dann der Vermieter einholen.

Lesen Sie auch:
Abkühlung erforderlich: In den Innenstädten wird die Hitze immer mehr zum Problem. 
Kritik an der Politik
„Hitze tötet mehr Menschen als der Straßenverkehr“
25.06.2026
Weiter schwitzen
Öffis: Vollklimatisierung wird noch ewig dauern
24.06.2026
Höchste Warnstufe
Ministerium beruft Krisenstab wegen Hitzewelle ein
25.06.2026
Unerträglich heiß
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
24.06.2026

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: Reagiert der Vermieter innerhalb von zwei Monaten nicht, gilt dies als Zustimmung. „Für jede wesentliche Veränderung ist eine Zustimmung notwendig“, so Fürst. Innenjalousien dürfen zwar ohne Genehmigung montiert werden, bringen aber deutlich weniger Kühlung. 

Streitpunkt Hitze: Kein Recht auf Mietminderung
Auch juristisch bleibt die Lage schwierig. Eine Mietzinsminderung wegen zu hoher Sommertemperaturen ist bisher nicht durchgesetzt worden. Anders im Winter: Dort gilt laut Rechtsprechung eine Wohnung unter 19 Grad bereits als unzumutbar.

„Die Hitze in der Wohnung bildet sich vor allem auch durch die Fenstereinstrahlung“, erklärt Fürst. Ihr Rat: „Treten Sie an die Hausverwaltung und den Vermieter mit einem Kostenvoranschlag heran.“

Politik unter Druck: „Versagen beim Hitzeschutz“
Auch politisch wächst die Kritik – die „Krone“ hat berichtet. Grüne, NGOs und Klimaexpertinnen werfen der Regierung vor, beim Hitzeschutz zu wenig zu tun. Der Vorwurf: Während die Temperaturen steigen, passiere in der Wohnpolitik zu wenig. Greenpeace-Chef Alexander Egit warnt drastisch: „Die Hitze tötet in Österreich mittlerweile mehr Menschen als der Straßenverkehr. [...] Die Politik versagt beim Bodenschutz und streicht auch die Förderungen für Hitzeschutz.“

Zitat Icon

Die Hitze tötet in Österreich mittlerweile mehr Menschen als der Straßenverkehr.

Greenpeace-Chef Alexander Egit

Im Wohnministerium wird zwar eine Anpassung des Mietrechts geprüft, konkrete Verbesserungen lassen aber weiter auf sich warten.

Zwischen Schweiß und Improvisation
So bleibt vielen nur Improvisation: Ventilatoren, nasse Handtücher, offene Fenster in der Nacht – und der Balkon als einziger „kühler Raum“. Für manche wird der Sommer zur Belastungsprobe, die sich kaum noch vermeiden lässt.

Die große Frage bleibt: Wird Hitzeschutz in Wohnungen künftig ein Grundrecht – oder bleibt er eine Frage des eigenen Geldbörsels und der Zustimmung des Vermieters?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.06.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
22° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
24° / 37°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
22° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
20° / 38°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
123.438 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.897 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
110.079 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
951 mal kommentiert
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
822 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
799 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr Wien
„Ich mag nimmer!“
Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos
Zwei Opfer verletzt
Nickerchen in Garage führte zu Messerangreifer
Drama in der Donau
Wien: Fataler Brückensprung kostet Mann das Leben
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Wer zuhause schmort
Könnten Mieter von der Hitzewelle nun profitieren?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf