Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos

„Es ist so heiß. Ich mag nimmer“, klagt ein „Krone“-Leser aus Wien-Landstraße. Ganze 32,5 Grad wurden bereits in seiner Wohnung gemessen! Viele berichten Ähnliches: Abends wird das Essen bereits auf den Balkon verlegt, weil es drinnen unerträglich ist. Besonders schlimm trifft es jene ohne Außenfläche. Dass in Wohnungen Werte von über 30 Grad erreicht werden, gilt schon lange nicht mehr als „unüblich“ – selbst nachts. Gespräche unter Nachbarn drehen sich längst darum, „wer es am heißesten hat“.