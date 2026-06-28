„Pretty Woman“: Lovestory als prickelnde Show

Ein Musical in deutscher Sprache

Viele Hits von Weltstar Bryan Adams sorgen für Ohrwurm-Momente, das hochkarätige Musical-Ensemble hat großes Charisma. Mathias Edenborn brilliert als der reiche, verschlossene Geschäftsmann Edward. Shanna Slaap (Sofie De Schryver) ist eine charmante Vivian mit Ecken und Kanten. Die Dialoge und Songs sind in deutscher Sprache.