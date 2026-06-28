„Pretty Woman“: Lovestory als prickelnde Show

„Pretty Woman – Das Musical“ erobert Linz! Ab 15. Juli kann man die schönste Lovestory der Welt live im Musiktheater erleben: mitreißende Songs, Romantik und viel Herzklopfen. Die Inszenierung verbindet Filmnostalgie mit einer zeitgemäßen Musicalshow, „Krone“ Abonnenten bekommen Ermäßigungen bei den Tickets.
Glanz, Erotik und viele Gänsehaut-Momente! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 1990er-Jahren elf Millionen Fans auf der ganzen Welt. Nun kehrt es als Musical auf den Theaterbühnen wieder. Im Linzer Musiktheater ist es ab 15. Juli zu erleben (Vorpremiere 14. Juli).
Die neue Inszenierung von Carline Brouwer – die „Krone“ sah sie bereits in München – setzt neue Maßstäbe: Unter der Regie von Martin Flohr entstand eine temporeiche, bunte, präzise und heutige Show, die den Zauber des Originals zeitgemäß interpretiert.
Ein Bühnenmärchen als musikalischer Sommerhit
Innovative Bühnenbilder, eindrucksvolle Choreografien und ein deutlicher Fokus auf die emotionalen Momente verleihen der bekannten Geschichte eine frische, mitreißende Intensität. Zwischen rockigen Beats und berührenden Balladen entfaltet sich eine musikalische Reise durch das Bühnenmärchen, das den Traum von der wahren Liebe träumt.
Ein Musical in deutscher Sprache
Viele Hits von Weltstar Bryan Adams sorgen für Ohrwurm-Momente, das hochkarätige Musical-Ensemble hat großes Charisma. Mathias Edenborn brilliert als der reiche, verschlossene Geschäftsmann Edward. Shanna Slaap (Sofie De Schryver) ist eine charmante Vivian mit Ecken und Kanten. Die Dialoge und Songs sind in deutscher Sprache.
Für das Musical „Pretty Women“ gibt es noch Karten – „Krone“-Abonnenten erhalten Ermäßigungen auf Tickets.
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