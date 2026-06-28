Auto und Traktor nach Überholmanöver überschlagen

Ein missglücktes Überholmanöver einer 23-jährigen Lenkerin endete am Samstagabend mit zwei Verletzten. Sowohl sie als auch der Fahrer (39) des Traktors, den sie überholen wollte, mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit der Bergung der beiden Fahrzeuge beschäftigt.
Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstrag gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Bad Ischl. Eine 23-Jährige aus Bad Ischl fuhr auf der B145 Richtung Bad Goisern. Beim Überholversuch des vor ihr fahrenden Traktors eines 39-Jährigen aus Bad Goisern kam es zum Zusammenstoß.
Dadurch überschlugen sich beide Fahrzeuge und die Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurde ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.
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