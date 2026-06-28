Auto und Traktor nach Überholmanöver überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstrag gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Bad Ischl. Eine 23-Jährige aus Bad Ischl fuhr auf der B145 Richtung Bad Goisern. Beim Überholversuch des vor ihr fahrenden Traktors eines 39-Jährigen aus Bad Goisern kam es zum Zusammenstoß.