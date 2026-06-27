„Wir suchen Liebesbriefe für Romeo und Julia“

Wohin soll man die Briefe schicken?

Die Briefe können anonym oder mit Namen per Mail (liebesbriefe@landestheater-linz.at) oder per Post (an David Bösch, Promenade 39, 4020 Linz) eingereicht werden. Oder einfach beim Kartenservice abgeben.

Einsendeschluss ist der 15. September. Ausgewählte Briefe werden in die Inszenierung einfließen, außerdem werden Karten unter allen Einsendern verlost.