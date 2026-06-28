Betrunken mit Moped der Freundin gestürzt

Ein 17-Jähriger kam mit dem Moped seiner Freundin in einer scharfen Kurve zu Sturz. Die Besitzerin, die ebenfalls am Moped gesessen war, blieb zum Glück unverletzt. Der Grund für den Sturz war schnell gefunden: Ein Alkotest beim 17-Jährigen zeigte 1,3 Promille.
Mit dem Moped seiner Freundin fuhr ein 17-Jähriger aus Braunau am 28. Juni 2026 um 2:50 Uhr im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach. Auf der Sollingstraße kam er in einer rechtwinkeligen Linkskurve zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
1,3 Promille
Seine 18-jährige Freundin aus Handenberg, welche am Sozius mitgefahren war, blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Alkotest beim 17-Jährigen ergab 1,3 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.
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