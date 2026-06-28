Mit Schreckschusspistole auf Parkplatz geschossen

Zum Angeben gekauft

Der Lenker gab schlussendlich doch zu, dass er sich am Pendlerparkplatz noch am Beifahrersitz befunden und mit der Schreckschusspistole geschossen habe. Diese habe er zum „Flexen“ gekauft und zu diesem Zwecke auch verwendet. Das anfängliche Leugnen erklärte er mit der Angst vor negativen Auswirkungen auf seinen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft.