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19-Jähriger gestoppt

Mit Schreckschusspistole auf Parkplatz geschossen

Oberösterreich
28.06.2026 12:00
Die Pistole wurde dem 19-Jährigen abgenommen (Symbolbild)
Die Pistole wurde dem 19-Jährigen abgenommen (Symbolbild)(Bild: LPD Wien)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Großeinsatz in Traun (Oberösterreich): Gegen 2 Uhr nachts hatte ein junger Mann auf einem Pendlerparkplatz eine Pistole aus dem Autofenster gehalten und mehrmals abgedrückt. Polizeistreifen konnten das Duo auf der Westautobahn anhalten und die Waffe, eine Schreckschusspistole, sicherstellen. Der Schütze wurde angezeigt.

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Weil ein Mann am 28. Juni 2026 gegen 2 Uhr auf einem Pendlerparkplatz im Gemeindegebiet von Traun eine Waffe aus einem Pkw gehalten und diese abgefeuert habe, wurden mehrere Polizeistreifen alarmiert.

Junge St. Pöltner ertappt
Bei der Fahndung konnte eine Streife das Auto auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien kontrollieren. Sowohl der 19-jährige irakische Lenker aus St. Pölten wie auch der 21-jährige syrische Beifahrer aus St. Pölten gaben sich zunächst unwissend. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe samt Munition. Auch damit konfrontiert, äußerten sich die beiden vorerst nicht.

Zum Angeben gekauft
Der Lenker gab schlussendlich doch zu, dass er sich am Pendlerparkplatz noch am Beifahrersitz befunden und mit der Schreckschusspistole geschossen habe. Diese habe er zum „Flexen“ gekauft und zu diesem Zwecke auch verwendet. Das anfängliche Leugnen erklärte er mit der Angst vor negativen Auswirkungen auf seinen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft.

Er wird angezeigt, die Schreckschusswaffe wurde ihm abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem werden dem 19-Jährigen die Einsatzkosten verrechnet.

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