Geistertraktor blieb über einer Gartenmauer hängen

Relativ glimpflich ging ein Traktorunfall am Samstag in Feldkirchen an der Donau aus. Die Zugmaschine samt Anhänger setzte sich aus unbekannter Ursache in Bewegung und blieb genau über einer Gartenmauer hängen.
Warum sich der Traktor samt Futtermischwagen am Samstag in der Ortschaft Lacken in Bewegung gesetzt hatte, ist unklar. Das Gefährt fuhr selbstständig über eine Wiese, an einer Gartenmauer war die Geisterfahrt aber zu Ende. Das Fahrzeug verhakte sich mit der Anhängerkupplung an der Mauer, wobei die Zugmaschine vorn herabhängte und der Futtermischwagen oben stehen blieb.
Mit Kran geborgen
Für die Bergung wurde der Traktor mit dem Kran der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mühllacken gesichert und gleichzeitig mithilfe der Seilwinde des Besitzers kontrolliert zurückgezogen. Zum Glück befand sich während des Vorfalls niemand im Fahrzeug und es wurde auch niemand verletzt.
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