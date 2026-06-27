Geistertraktor blieb über einer Gartenmauer hängen

Warum sich der Traktor samt Futtermischwagen am Samstag in der Ortschaft Lacken in Bewegung gesetzt hatte, ist unklar. Das Gefährt fuhr selbstständig über eine Wiese, an einer Gartenmauer war die Geisterfahrt aber zu Ende. Das Fahrzeug verhakte sich mit der Anhängerkupplung an der Mauer, wobei die Zugmaschine vorn herabhängte und der Futtermischwagen oben stehen blieb.