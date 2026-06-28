Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star Patrick Swayze

Als Hollywood zu Gast in Oberösterreich war

Oberösterreich
28.06.2026 15:00
Für „Jump“ wurde nicht nur im Stift Kremsmünster gedreht.
Für „Jump“ wurde nicht nur im Stift Kremsmünster gedreht.(Bild: Gerhard Hütmeyer)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Vor 20 Jahren war Schauspieler Patrick Swayze für die Dreharbeiten zum Film „Jump“ im halben Land unterwegs. Zwei Damen machte er damals richtig glücklich. Für die „Krone“ erinnern sie sich an das Zusammentreffen mit dem Superstar zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das stundenlange Warten hat sich gelohnt. Als Patrick Swayze schließlich auftauchte, war er ganz nah – und doch völlig unwirklich. „Ich habe den Film ,Dirty Dancing’ sicher 30-mal gesehen. Ich konnte jede Szene mitsprechen, aber als er dann vor mir stand, war ich komplett baff“, erinnert sich Christa Peterseil aus Inzersdorf noch heute zurück.

Hollywood-Star im Land ob der Enns
Der Hollywood-Star war für Dreharbeiten zum Film „Jump“ nach Oberösterreich gekommen – und zeigte sich dabei überraschend bodenständig. „Hi, I’m Patrick“, habe er freundlich gesagt. „Und ich hab’ nur ein ,Äh’ rausgebracht“, gesteht Peterseil schmunzelnd. „Das war mir ziemlich peinlich.“ Doch der Frauenschwarm nahm es gelassen – vermutlich stand ihm nicht zum ersten Mal jemand sprachlos gegenüber.

Bürgermeisterin als Komparsin
Während Christa Peterseil als Fan ihr persönliches Highlight erlebte, durfte Dagmar Fetz-Lugmayr ganz nah am Set dabei sein – als Komparsin. „Ich habe immer gerne Theater gespielt und mich damals als Komparsin gemeldet. Gedreht wurde unter anderem im Kaisersaal von Kremsmünster – eine ganze Woche lang. Ich hatte mir damals extra Urlaub genommen“, erzählt die heutige Bürgermeisterin von Kremsmünster.

Harte Arbeit
Doch was nach Glamour klingt, war harte Arbeit. „Wir saßen oft schon um fünf Uhr früh in der Maske und waren den ganzen Tag vor Ort“, erinnert sie sich. „Es war extrem anstrengend – aber auch unglaublich beeindruckend, zu sehen, wie ein Kinofilm entsteht.“ Ein Foto mit dem Superstar konnte Fetz-Lugmayr nicht ergattern. „Genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Möglichkeit ergeben hätte, ist eine Dame über die Treppe gestürzt, und ich habe Erste Hilfe geleistet.“

Star an Krebs verstorben
Patrick Swayze hat die Premiere des Films in Linz nicht mehr erlebt. Er starb am 14. September 2009 an Krebs. Der körperliche Verfall war sichtbar, und es wurden während der Dreharbeiten für ihn oft Pausen gemacht. Für Fetz-Lugmayr war die anstrengende Woche auch ohne Foto ein Erfolg. „Ich bin sogar im Abspann erwähnt worden.“ Ein kleines Detail – aber eines, das bis heute geblieben ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
251.580 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
175.779 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
134.336 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3579 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1126 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos
723 mal kommentiert
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter ...
Mehr Oberösterreich
Star Patrick Swayze
Als Hollywood zu Gast in Oberösterreich war
Sie blieb unverletzt
Betrunken mit Moped der Freundin gestürzt
Beide Lenker verletzt
Auto und Traktor nach Überholmanöver überschlagen
Krone Plus Logo
Landwirte schwitzen
„Die hohen Temperaturen sind nicht Hauptproblem“
19-Jähriger gestoppt
Mit Schreckschusspistole auf Parkplatz geschossen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf