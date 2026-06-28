Als Hollywood zu Gast in Oberösterreich war

Harte Arbeit

Doch was nach Glamour klingt, war harte Arbeit. „Wir saßen oft schon um fünf Uhr früh in der Maske und waren den ganzen Tag vor Ort“, erinnert sie sich. „Es war extrem anstrengend – aber auch unglaublich beeindruckend, zu sehen, wie ein Kinofilm entsteht.“ Ein Foto mit dem Superstar konnte Fetz-Lugmayr nicht ergattern. „Genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Möglichkeit ergeben hätte, ist eine Dame über die Treppe gestürzt, und ich habe Erste Hilfe geleistet.“