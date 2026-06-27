Mit 160 km/h im 70er: Jetzt ist Auto beschlagnahmt

Und wieder war es ein junger Autofahrer, der viel schnell mit seinem Auto unterwegs war. In Linz wurde ein 20-Jähriger mit 160 km/ in einer 70er-Zone erwischt. Nun ist der Mann seinen Probeführerschein los und auch sein Auto wurde eingezogen.
Der 20-jährige Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Samstag in einer 70er-Zone in Linz mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen worden. Der Linzer sei um 1.45 Uhr im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten worden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft sei das Fahrzeug beschlagnahmt worden, auch der Führerschein sei dem Mann an Ort und Stelle abgenommen worden.
Bekannte Raserstrecke
Nach Abzug der Messtoleranz habe sich eine Geschwindigkeitsübertretung von 85 km/h ergeben, wobei sich der Straßenabschnitt, die Salzburger Straße ist eine bekannte Raserstrecke, außerhalb des Ortsgebiets befand. Wer außerorts mehr als 70 km/h zu schnell fährt und erwischt wird, muss mit einer Beschlagnahme seines Autos rechnen. Dieses wird dann versteigert.
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