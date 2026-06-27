Mit 160 km/h im 70er: Jetzt ist Auto beschlagnahmt

Der 20-jährige Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Samstag in einer 70er-Zone in Linz mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen worden. Der Linzer sei um 1.45 Uhr im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten worden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft sei das Fahrzeug beschlagnahmt worden, auch der Führerschein sei dem Mann an Ort und Stelle abgenommen worden.