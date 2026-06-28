Zwölf Männer im Land OÖ verdienen mehr als der LH

Zu den Fakten: Jene Beschäftigten im Einfluss des Landes, also in der Landesholding, die mehr als der LH verdienen, sind ausschließlich Männer. Hier spricht man etwa von der Hypo OÖ, der Lawog oder zum Zeitpunkt der Erhebung 2025 von der OÖ Gesundheitsholding. Auch interessant: Waren es bei der letzten Abfrage noch zehn Männer, die mehr als der LH verdienten, sind es in der aktuellen Beantwortung bereits zwölf. Namen nennt Stelzer darin natürlich nicht.