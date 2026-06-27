Warum man hier seit 14 Jahren auf den Lift wartet

Zwei Liftanlagen sollen 2028 fertig sein

„Es gibt jetzt einen Zeitplan und ich denke, die ÖBB werden sich auch daran halten. Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen, Fertigstellung dann im Sommer 2028“, zeigt sich SP-Bürgermeister Christian Deleja-Hotko optimistisch. Geplant sind zwei Liftanlagen, mit denen die Bahnsteige 2 und 3 endlich barrierefrei erreichbar sein sollen. Zusätzlich wird die Bahnsteigkante des Mittelbahnsteigs angehoben, sodass auch ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg in die Züge möglich sein soll. Für die älteste Stadt Österreichs wäre das das Ende einer bemerkenswert langen Geschichte.