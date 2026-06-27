Warum man hier seit 14 Jahren auf den Lift wartet

Seit 14 Jahren begleitet die „Krone“ eine Geschichte, die eigentlich längst abgeschlossen sein sollte. Es geht weder um einen Milliardenbau noch um ein Prestigeprojekt, sondern um zwei Lifte. Nach dem neuen ÖBB-Rahmenplan blieben erneut Fragen offen. Wir haben nachgehakt – und einen neuen Fahrplan erhalten.
Die Reise nach Linz beginnt für manche Ennser Zugreisende bis heute in St. Valentin. Klingt absurd, ist aber Realität. Wer im Rollstuhl sitzt oder einfach nur mit Kinderwagen unterwegs ist und in Enns den Zug Richtung Landeshauptstadt nehmen will, muss erst in die Gegenrichtung fahren, dort per Lift den Bahnsteig wechseln – und anschließend wieder zurück nach Linz fahren. Eigentlich hätte diese Posse 2026 endlich ein Ende haben sollen. Doch Fehlanzeige!
Genau vor einem Jahr hieß es 2026
Für treue „Krone“-Leser ist das fast schon ein Déjà-vu. Vor einem Jahr hatten die ÖBB auf Anfrage noch versichert, dass sich an den Plänen nichts geändert habe und die Bahnsteige 2 und 3 noch 2026 barrierefrei erreichbar sein würden. Als im taufrischen ÖBB-Rahmenplan nun der Bahnhof Enns erneut nirgends aufschien, wollte es die „Krone“ genau wissen – und fragte bei den ÖBB nach, welche die nächsten Schritte skizzierte, die der Ennser Stadtchef nachfolgend skizziert.
Zwei Liftanlagen sollen 2028 fertig sein
„Es gibt jetzt einen Zeitplan und ich denke, die ÖBB werden sich auch daran halten. Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen, Fertigstellung dann im Sommer 2028“, zeigt sich SP-Bürgermeister Christian Deleja-Hotko optimistisch. Geplant sind zwei Liftanlagen, mit denen die Bahnsteige 2 und 3 endlich barrierefrei erreichbar sein sollen. Zusätzlich wird die Bahnsteigkante des Mittelbahnsteigs angehoben, sodass auch ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg in die Züge möglich sein soll. Für die älteste Stadt Österreichs wäre das das Ende einer bemerkenswert langen Geschichte.
Ich bin froh. Hoffe und glaube, dass es sich dieses Mal um keine leeren Worte der ÖBB handelt. Ab 2028 haben wir einen Bahnhof, der wirklich allen offensteht.
Christian Deleja-Hotko, Ennser SP-Bürgermeister
Ankündigungen und Verschiebungen
Bereits zum 800-Jahre-Jubiläum 2012 wurde Enns erstmals ein barrierefreier Bahnhof in Aussicht gestellt. Vor der Landesausstellung 2018 verschwanden die Pläne wieder in der Schublade, stattdessen gab es lediglich Fahrpreisermäßigungen für Menschen mit Behinderung. Es folgten weitere Ankündigungen und Verschiebungen. Nun soll es also 2028 so weit sein.
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