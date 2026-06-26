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Angehöriger: „Gerecht“

Familie vergiftet: Lange Haftstrafen in der Türkei

Ausland
26.06.2026 15:42
(Bild: Metin - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Istanbuler Gericht am Freitag vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn.

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Ein Mitarbeiter der Firma erhielt zwölf Jahre und zwei Monate Haft. Als Grund nannte der Richter „bewusste fahrlässige Tötung“. Die angeklagten Rezeptionisten wurden freigesprochen.

Bruder von Opfer: „Gerechte Strafe“. 
Der Anwalt der Familie, Yasar Balci, hatte eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Die Anwälte der Angeklagten plädierten auf Freispruch. Der Bruder des verstorbenen Vaters sagte, er empfinde 18 Jahre als eine „gerechte Strafe“. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, die Verurteilten können noch in Berufung gehen.

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