Familie vergiftet: Lange Haftstrafen in der Türkei

Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Istanbuler Gericht am Freitag vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn.