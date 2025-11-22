Vergiftungen in Istanbul: Schon wieder neue Fälle!

14 Schüler nach Essen in Schulkantine im Spital

Ebenfalls am Freitag kamen örtlichen Medienberichten zufolge in Istanbuls Nachbarprovinz Kocaeli 14 Schüler nach dem Verzehr eines Gerichts mit Hühnerfleisch ins Krankenhaus. Laut der Zeitung „Habertürk“ plagten sie ebenfalls Übelkeit und Erbrechen kurz nach dem Mittagessen in der Schulkantine. Die Betroffenen seien mittlerweile in guter Verfassung, hieß es am Samstag von Behördenseite.