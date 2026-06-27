Radfahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Durch die Luft geschleudert

Der 20-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, unmittelbar zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Deshalb übersah er den Fahrradlenker, der sich vor ihm auf der Fahrbahn befand, und erfasste diesen frontal. Der 86-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit geschleudert.