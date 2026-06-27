Radfahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Schrecklicher Unfall in Laakirchen (Oberösterreich)! Ein 20-Jähriger wurde offenbar gegen 22.15 Uhr vom Gegenverkehr geblendet und übersah deshalb einen Radfahrer, der vor ihm fuhr. Der 86-Jährige wurde erfasst, durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt.
Der 20-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Freitag gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto auf der Gmöser Straße in Fahrtrichtung Laakirchen. Zur selben Zeit fuhr ein 86-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad vom Güterweg Roith kommend in Richtung der Kreuzung mit der Gmöser Straße.
Durch die Luft geschleudert
Der 20-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, unmittelbar zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Deshalb übersah er den Fahrradlenker, der sich vor ihm auf der Fahrbahn befand, und erfasste diesen frontal. Der 86-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit geschleudert.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein beim 20-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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