Flüssigkeitsdefizit verringert Leistung und den IQ

Auch wenn über ein Pferdesportzentrum wegen der Nicht-Absage einer Veranstaltung ein Shit-Storm niederging: Im Gegensatz zum Osten Österreichs finden in OÖ trotz Hitze alle am Wochenende geplanten Sportevents statt. Umso mehr weist ein Mediziner auf die ausreichende Flüssigkeitszufuhr hin ...