Vermisste Frau tot gefunden: Obduktion angeordnet

Frau tot gefunden, Obduktion angeordnet

Gegen 14.40 Uhr folgte dann das tragische Ende der Suchaktion. Die Frau wurde nur mehr leblos im Uferbereich des Inns in der Nähe der Kläranlage gefunden. „Die Umstände, die zum Tod der Frau führten, konnten bis dato nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an“, schildert die Polizei.