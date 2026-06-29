Vermisste Frau tot gefunden: Obduktion angeordnet

Ein tragisches Ende nahm eine großangelegte Suchaktion mehrerer Einsatzkräfte am Sonntagmorgen in Tirol! Eine Frau aus Zams, die von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde, wurde im Bereich einer Kläranlage tot aufgefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Tragisches Unglück am Sonntag in Zams. Eine ältere Einheimische war seit den frühen Morgenstunden nicht mehr auffindbar. Angehörige und Freunde starteten vorerst selbst mit der Suche nach der Frau.
Als sie sie nicht finden konnten, informierten sie die Polizei. Diese leitete umgehend eine Suchaktion mit Unterstützung eines Polizeidiensthundes ein. Auch die Feuerwehren aus Zams und Schönwies wurden zum Sucheinsatz hinzugezogen.
Frau tot gefunden, Obduktion angeordnet
Gegen 14.40 Uhr folgte dann das tragische Ende der Suchaktion. Die Frau wurde nur mehr leblos im Uferbereich des Inns in der Nähe der Kläranlage gefunden. „Die Umstände, die zum Tod der Frau führten, konnten bis dato nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an“, schildert die Polizei.
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