Sturm sorgt für mehrere Einsätze auf Bodensee

Ein heftiges Unwetter über dem Bodensee hat am Sonntagabend zahlreiche Rettungskräfte aus Deutschland und Vorarlberg auf Trab gehalten. Mehrere Boote waren in Seenot geraten, was stundenlange Bergungsarbeiten zur Folge hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Am Sonntagabend zogen in kurzer Abfolge gleich mehrere schwere Gewitterzellen über das östliche Seeufer. Obwohl die Sturmwarnleuchten frühzeitig Notsignale aussendeten, schafften es nicht alle Bootshalter rechtzeitig in einen sicheren Hafen.
Unmittelbar vor der Lindauer Therme gerieten ein Segelboot und ein Motorboot in Schwierigkeiten: Das Segelboot lief auf Grund, das Motorboot war aufgrund der hohen Wellen manövrierunfähig. Ein grenzüberschreitendes Rettungsteam aus Feuerwehr, Wasserwacht, Technisches Hilfswerk (THW) und Einsatzkräften aus Vorarlberg musste folglich ausrücken, um die beiden Boote zu sichern und in den Hafen zu schleppen.
Boot aus Wasser gehoben
Ein weiterer Einsatz ereignete sich vor der Halbinsel Wasserburg. Dort riss sich ein Segelboot von seiner Boje los und wurde durch den starken Wellengang ans Ufer gespült. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wasserburg und des THW Lindau sicherten das beschädigte Wasserfahrzeug mit Seilen. Um eine mögliche Umweltverschmutzung durch auslaufenden Treibstoff zu verhindern, wurde das Boot schließlich mit einem Kran des THW vollständig aus dem Bodensee gehoben. Der Großeinsatz dauerte mehrere Stunden an.
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