Sturm sorgt für mehrere Einsätze auf Bodensee

Boot aus Wasser gehoben

Ein weiterer Einsatz ereignete sich vor der Halbinsel Wasserburg. Dort riss sich ein Segelboot von seiner Boje los und wurde durch den starken Wellengang ans Ufer gespült. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wasserburg und des THW Lindau sicherten das beschädigte Wasserfahrzeug mit Seilen. Um eine mögliche Umweltverschmutzung durch auslaufenden Treibstoff zu verhindern, wurde das Boot schließlich mit einem Kran des THW vollständig aus dem Bodensee gehoben. Der Großeinsatz dauerte mehrere Stunden an.