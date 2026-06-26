Tourismus steuert heuer auf neuen Rekordwert zu

Günstige Konstellation sorgte für starken Mai

Besonders dynamisch war der Start in den Sommer mit einem Zuwachs von zwölf Prozent auf 9,6 Millionen im Mai. „Das ist der höchste Mai-Wert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973/74“, berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Das Nächtigungsplus in den österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Pfingsten – und damit unter anderem auch eine Woche der zweiwöchigen bayerischen Pfingstferien – heuer in den Mai gefallen sei.