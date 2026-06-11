Jubeln unter freiem Himmel: Anpfiff für WM-Sommer

Wenn am Donnerstag der Ball bei der Fußball-WM beim Spiel Mexiko gegen Südafrika erstmals rollt, verwandelt sich Klagenfurt in eine große Fan-Zone. Rund um den Lindwurm startet das Public Viewing und verspricht fünf Wochen lang Fußball, Emotionen und Sommerstimmung.
Insgesamt 48 Spiele der Weltmeisterschaft in Amerika, Kanada und Mexiko werden auf der riesigen Video-Wall vor dem Rathaus übertragen. Besonders groß ist die Vorfreude auf die drei Gruppenspiele der österreichischen Nationalmannschaft. Trotz teilweise ungewöhnlicher Anstoßzeiten hoffen Veranstalter und Wirte auf volle Plätze und beste Stimmung. Einige WM-Partien beginnen wegen der Zeitverschiebung erst spät in der Nacht. Die Österreich-Spiele sollen wieder für echte Gänsehautmomente sorgen.
Auch die zahlreichen Event-Partner freuen sich auf die Fußball-Festspiele. Wie etwa Hirter Bier. „Als regional verwurzelte Privatbrauerei liegt uns die Förderung von Gemeinschaft und lokalem Miteinander besonders am Herzen. Das Public Viewing in Klagenfurt ist ein perfekter Ort, um Menschen zusammenzubringen – und was passt dazu besser als ein kühles Hirter Bier? Mit Manfred Dobesch als Veranstalter wird dieses Event vor Ort professionell umgesetzt. Mit ihm verbindet uns eine gelebte Partnerschaft – so schaffen wir gemeinsam ein unvergessliches Erlebnis für alle Fußballfans“, sagt Hirter-Bier-Eigentümer Niki Riegler.
10.000 „Gurki-Minis“ abgefüllt
In der Gurktaler Lounge kann ganz bequem mitfiebern. Die lockere Umgebung lädt zum Fachsimpeln und Anfeuern ein. Gurktaler ließ eigens für Klagenfurt sogar 10.000 Gurki-Mini-Fläschchen anfertigen. „Im Mai hat sich Organisator Manfred Dobesch bei uns gemeldet und gemeint, er will mit einer heimischen Marke im Kräuterbereich arbeiten. Einziges Problem: Gurktaler hat keine 0,02 Liter-Minis im Sortiment – dies ist aber die ideale Flaschengröße auf Events“, erzählt Marketing-Chefin Andrea Burger.
„Produktideen sind im Haus Gurktaler dank unserem Kräutermeister Wolfgang Kulmitzer aber reichlich vorhanden. Was uns fehlte, war ein Abfüllort. Auch hier fanden wir einen Partner: Bei Valentin Latschen von der Pfau-Brennerei wurden die alpenfrischen „Gurki-Minis‘ abgefüllt. Gurki Sauer – verfeinert mit Destillaten aus Zitronenverbene, Zitronengrass und Zitronenzeste - und der beliebte Likör Gurki Sandorn sind tolle Getränke.“ Dazu gibt es den Video-Clip von der Mountain Crew mit dem Song „Mir schmeckt der Gurki halt so guat“.
Auch Teppich-Zar und Stadtwerke
Auch die Klagenfurter Stadtwerke sind dabei. „Solche Veranstaltungen bringen Menschen zusammenbringen und sorgen für ein gemeinschaftliches Erlebnis. Darüber hinaus stehen Teamsport, Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Kampfgeist für Werte, mit denen wir uns als Unternehmen der Energie- und Infrastrukturbranche identifizieren. Auch bei den Stadtwerken sind Teamarbeit, Verlässlichkeit und das gemeinsame Erreichen anspruchsvoller Ziele entscheidende Erfolgsfaktoren. Das Public Viewing bietet die Möglichkeit, diese Werte sichtbar zu machen“, sagt STW-Vorstand Erwin Smole.
Kurosh Danesh von der Teppich-Wunderwelt am Krone Platz: „Wir sind sehr fußballaffin, haben auch durch unsere Kinder eine gute Beziehung zum Public Viewing. In dieser Zeit der Schockmeldungen aus aller Welt ist es das richtige Event. Wir werden auch mit vielen Kunden, die bei uns Teppiche kaufen, bei der Fußball-WM unterm Lindwurm vorbeischauen“, sagt Geschäftsführer Kurosh Danesh.
Ein Krügerl Bier wird 6,50 Euro kosten
Zehn Wirte beteiligen sich an den Übertragungen und wollen Fans mit Speisen, Getränken und speziellen WM-Angeboten versorgen. Ein Krügerl Bier oder ein Radler werden 6,50 Euro kosten. Die Speisen reichen von Bratwürstel, Pizza bis zum Wiener Schnitzel.
Der WM-Auftakt am Donnerstag soll bereits ab späten Nachmittag Besucher in die Innenstadt locken. „Um 17 Uhr sperren wir auf, das Spiel beginnt um 19 Uhr. Um Mitternacht wird am ersten Abend Schluss sein“, sagt Manfred Dobesch. Der mit seinem achten Public Viewing einen neuen Publikumsrekord aufstellen will. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 200.000 Fans.
Einlass beim Rathaus ist ab 17 Uhr
Musik, Gespräche über Favoriten und die Hoffnung auf eine erfolgreiche WM für Österreich werden den Neuen Platz prägen. Österreichs erstes Spiel gegen Jordanien beginnt am 17. Juni um 6 Uhr früh. Gegen Weltmeister Argentinien ist am 22. Juni um 19 Uhr Anstoß. Für viele Fans steht fest: Gemeinsam jubeln, leiden und feiern macht die WM erst richtig besonders.
Auch am Faaker See wird übertragen
Auch am Faaker See kann man bei Camping Arbeitz die großen Fußballmomente genießen. Mit den beliebten Bierpässen von Villacher Bier werden viele Spiele übertragen. Am Donnerstag geht es los. „Packt eure Freunde ein, zieht das rot-weiß-rote Trikot an und unterstützt unser Team gemeinsam mit hunderten Fußballfans am Faaker See! Die Veranstalter rechnen damit, dass besonders die Spiele des österreichischen Teams Tausende Fans anziehen werden“, sagt Organisator Alexander Pressinger.
WM-Spaß in Villach
Ein Schmankerl für alle Fußballfans: Die Fußball-WM wird man in der Villacher Innenstadt ebenso per Public Viewing verfolgen können. Auf dem Unteren Kirchenplatz, also direkt in der City, wird eine 15 Quadratmeter große LED-Videowall aufgestellt.
Los geht es am Montag, 22. Juni, mit der Partie Österreich – Argentinien (ab 18 Uhr). In den Tagen danach werden die besten Spiele abends übertragen. Geöffnet ist immer ab 16 Uhr – bis ca. 2 Uhr in der Nacht. Für Verpflegung, die den Fußballfans garantiert schmecken wird, ist natürlich gesorgt. Die Burger Boutique Villach ist mit einem Food Truck vor Ort und grillt die besten Burger der Stadt.
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