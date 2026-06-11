Jubeln unter freiem Himmel: Anpfiff für WM-Sommer



Auch die zahlreichen Event-Partner freuen sich auf die Fußball-Festspiele. Wie etwa Hirter Bier. „Als regional verwurzelte Privatbrauerei liegt uns die Förderung von Gemeinschaft und lokalem Miteinander besonders am Herzen. Das Public Viewing in Klagenfurt ist ein perfekter Ort, um Menschen zusammenzubringen – und was passt dazu besser als ein kühles Hirter Bier? Mit Manfred Dobesch als Veranstalter wird dieses Event vor Ort professionell umgesetzt. Mit ihm verbindet uns eine gelebte Partnerschaft – so schaffen wir gemeinsam ein unvergessliches Erlebnis für alle Fußballfans“, sagt Hirter-Bier-Eigentümer Niki Riegler.