UNO verzeichnet beispiellosen Anstieg neuer Drogen

„Gras“ führt Ranking an

Cannabis ist mit 256 Millionen Konsumenten im Jahr 2024 mit Abstand die am weitesten verbreitete Droge – die Zahl der Konsumenten ist im vergangenen Jahrzehnt um 40 Prozent gestiegen. Opioide (63 Millionen), Amphetamine (32 Millionen), Kokain (25 Millionen) und Ecstasy (21 Millionen) liegen auf den Folgeplätzen. Bei Kokain könnte das wachsende Angebot die Nachfrage bald übersteigen.