Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

331 Mio. Konsumenten

UNO verzeichnet beispiellosen Anstieg neuer Drogen

Ausland
26.06.2026 12:27
Die globalen Drogenmärkte befinden sich in rasantem Wandel. Technologie, neue Drogenarten und ...
Die globalen Drogenmärkte befinden sich in rasantem Wandel. Technologie, neue Drogenarten und Instabilität eröffnen Drogenhändlern neue Möglichkeiten. Im Bild: Verbrennung von Suchtmitteln in Myanmar(Bild: EPA/NYEIN CHAN NAING)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die globalen Drogenmärkte befinden sich in rasantem Wandel. Das UNO-Drogenbüro UNODC hat einen „beispiellosen Anstieg“ verzeichnet. Einige der neuen Suchtmittel sind „wirksamer oder gefährlicher als zuvor“. 331 Millionen Menschen nehmen Drogen, am häufigsten wird Cannabis konsumiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Drogenhersteller entwickeln ständig neue synthetische Drogen, um Vorschriften zu umgehen und nicht entdeckt zu werden, betont das UNDOC. Bei Beschlagnahmungen im Jahr 2024 wurden fünfmal so viele Drogenarten gefunden wie vor dem Jahr 2000.

Die Zahl der neuen psychoaktiven Substanzen (NPS), die auf den Drogenmärkten im Umlauf waren, erreichte die Zahl 755, wobei 118 dieser Substanzen 2024 erstmals gemeldet wurden.

Das Balkendiagramm zeigt die weltweite Anzahl der Drogentoten von 1990 bis 2023, verursacht durch direkte und indirekte Folgen von Drogenkonsum. Die Zahl steigt über die Jahre deutlich an und erreicht 2023 einen Höchstwert von 492.000 Todesfällen, davon 172.500 durch direkte Folgen wie Überdosis. Quelle: UNODC.

331 Millionen Menschen nehmen Drogen
Schätzungsweise 331 Millionen Menschen weltweit haben im Jahr 2024 Drogen konsumiert, das entspricht 6,2 Prozent der Weltbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren. 2014 waren es noch 5,2 Prozent.

„Gras“ führt Ranking an
Cannabis ist mit 256 Millionen Konsumenten im Jahr 2024 mit Abstand die am weitesten verbreitete Droge – die Zahl der Konsumenten ist im vergangenen Jahrzehnt um 40 Prozent gestiegen. Opioide (63 Millionen), Amphetamine (32 Millionen), Kokain (25 Millionen) und Ecstasy (21 Millionen) liegen auf den Folgeplätzen. Bei Kokain könnte das wachsende Angebot die Nachfrage bald übersteigen.

Lesen Sie auch:
Unfassbare Mengen Cannabis wurden sichergestellt.
Größter Fund in Ö
Cannabis im Wert von 4,5 Mio. Euro sichergestellt
11.06.2026

Die zunehmende Verfügbarkeit neuartiger synthetischer Opioide wie Fentanyl, Nitazen und Orphin auf dem Markt deutet laut UNDOC darauf hin, dass Drogenhändler nach Alternativen zu Heroin suchen.

Die Kokainproduktion wuchs auch 2024 weiter und hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als ...
Die Kokainproduktion wuchs auch 2024 weiter und hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht.(Bild: Polizei OÖ)

Der Methamphetaminmarkt ist zudem mittlerweile global – neue Schmuggelrouten und die Ausbreitung der Produktion haben neue Märkte für die Droge geschaffen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und Teilen Europas. Die Beschlagnahmungen steigen durchschnittlich um 13 Prozent pro Jahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.06.2026 12:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf