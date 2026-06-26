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Zeugen liefern Spur

Frau stößt zwei Buben (11) von Brücke in den Fluss

Ausland
26.06.2026 13:44
Die Polizei fahndet im beschaulichen Dinkelsbühl nach einer ungewöhnlichen Täterin.
Die Polizei fahndet im beschaulichen Dinkelsbühl nach einer ungewöhnlichen Täterin.(Bild: Ursula Jaeger, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
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Von krone.at

Nach dem rätselhaften Vorfall auf einer Brücke im bayrischen Dinkelsbühl gibt es eine heiße Spur: Eine Frau soll zwei elfjährige Buben vom Geländer gestoßen haben. Jetzt haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet – Videoaufnahmen könnten helfen, die mutmaßliche Täterin zu identifizieren.

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Wie „BR24“ berichtet, soll die Frau nach dem Vorfall mit den beiden Buben noch in einem Supermarkt gestritten haben. Dort sollen auch Videoaufnahmen existieren, die derzeit von der Polizei ausgewertet werden. Zudem hätten Zeugen den Ermittlern einen möglichen Namen der Frau genannt. Die Angaben werden nun überprüft.

Stoß vom Brückengeländer
Der Vorfall hatte sich am Mittwoch auf einem Steg über die Wörnitz ereignet. Die beiden elfjährigen Jungen wollten sich an dem heißen Tag abkühlen und von einem Brückengeländer in den Fluss springen. Nach Angaben der Polizei näherte sich eine Passantin und stieß die beiden Buben unvermittelt. Dadurch prallten sie zunächst gegen das Geländer und stürzten anschließend in den Fluss. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden.

Streit nach dem Vorfall
Wie der „Spiegel“ berichtet, kam es nach dem Sturz noch zu einem Streit zwischen der Frau und den beiden Kindern. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß, ohne sich weiter um die verletzten Buben zu kümmern. Einer der Elfjährigen fotografierte die flüchtende Frau.

Ermittlungen laufen weiter
Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Nach Einschätzung der Ermittler gibt es derzeit jedoch keine Hinweise darauf, dass die Frau die Kinder absichtlich verletzen wollte. Die neuen Zeugenaussagen und die Auswertung der Videoaufnahmen sollen nun dabei helfen, ihre Identität zweifelsfrei festzustellen.

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