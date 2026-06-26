Frau stößt zwei Buben (11) von Brücke in den Fluss

Stoß vom Brückengeländer

Der Vorfall hatte sich am Mittwoch auf einem Steg über die Wörnitz ereignet. Die beiden elfjährigen Jungen wollten sich an dem heißen Tag abkühlen und von einem Brückengeländer in den Fluss springen. Nach Angaben der Polizei näherte sich eine Passantin und stieß die beiden Buben unvermittelt. Dadurch prallten sie zunächst gegen das Geländer und stürzten anschließend in den Fluss. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden.