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„Krone“ in Nashville

„Wir haben auch ohne Spiele die größten Partys“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 12:30
Die WM-Cowboys besuchten die Musik-Stadt Nashville
Die WM-Cowboys besuchten die Musik-Stadt Nashville(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail)
Porträt von Peter Moizi
Porträt von Sepp Pail
Von Peter Moizi und Sepp Pail

Nashville gilt als das Mekka der Country-Musik. Tausende Fans pilgern während der WM in die Partymetropole, um gemeinsam zu feiern. „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail waren für Sie vor Ort, erläutern, wie der Fußball mittlerweile sogar an Schulen für ein Umdenken sorgt. 

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Die WM-Cowboys als Kilometerfresser. Von Memphis geht’s weiter nach Nashville – hinein in ein echtes Stück amerikanischer Kulturgeschichte am Cumberland River. Die „Music City“, gegründet 1779, liegt im Herzen von Tennessee. Ihre wahre kulturelle Identität fand das einstige Handelszentrum im 20. Jahrhundert: Nashville stieg zur Hauptstadt der Country-Musik auf und vereint heute tief verwurzelte Südstaaten-Traditionen mit einer boomenden, modernen Musik- und Kulturszene.

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