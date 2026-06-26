„Wir haben auch ohne Spiele die größten Partys“

Die WM-Cowboys als Kilometerfresser. Von Memphis geht’s weiter nach Nashville – hinein in ein echtes Stück amerikanischer Kulturgeschichte am Cumberland River. Die „Music City“, gegründet 1779, liegt im Herzen von Tennessee. Ihre wahre kulturelle Identität fand das einstige Handelszentrum im 20. Jahrhundert: Nashville stieg zur Hauptstadt der Country-Musik auf und vereint heute tief verwurzelte Südstaaten-Traditionen mit einer boomenden, modernen Musik- und Kulturszene.