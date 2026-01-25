Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?

Im Supermarkt gehört der Blick auf das Etikett für viele längst zum Alltag. Doch im Restaurant verlassen wir uns meist blind auf die Küche. Während die Herkunft bei Milch, Fleisch und Eiern im Handel klar geregelt ist, bleibt sie auf der Speisekarte oft ein Geheimnis. Brauchen wir auch in der Gastronomie eine lückenlose Kennzeichnungspflicht für unser Fleisch?
In der aktuellen Debatte fordern die Landwirtschaftskammer und der Bauernbund mehr Transparenz für die Gäste. Hintergrund ist vor allem das Mercosur-Handelsabkommen, das billiges Importfleisch auf den Markt drängt und heimische Bauern unter Preisdruck setzt. Während Kantinen und der Handel bereits strengen Regeln folgen, bleibt die Gastronomie weitgehend eine Grauzone. Die Forderung: Die Herkunft des Fleisches, das in Restaurants serviert wird, soll für Konsumenten klar nachvollziehbar sein.
Achten Sie beim Restaurantbesuch aktiv darauf, woher das Fleisch auf Ihrem Teller kommt, oder zählt für Sie in erster Linie der Geschmack und der Preis? Würde eine klare Kennzeichnung Ihr Bestellverhalten ändern? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.