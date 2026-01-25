Vorteilswelt
Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?

25.01.2026 18:30
Die Ursprünge des Gasthaus-Schnitzels bleiben oft im Dunkeln.
Die Ursprünge des Gasthaus-Schnitzels bleiben oft im Dunkeln.(Bild: APA/APA Österreich Bild)
Porträt von Community
Von Community

Im Supermarkt gehört der Blick auf das Etikett für viele längst zum Alltag. Doch im Restaurant verlassen wir uns meist blind auf die Küche. Während die Herkunft bei Milch, Fleisch und Eiern im Handel klar geregelt ist, bleibt sie auf der Speisekarte oft ein Geheimnis. Brauchen wir auch in der Gastronomie eine lückenlose Kennzeichnungspflicht für unser Fleisch?

In der aktuellen Debatte fordern die Landwirtschaftskammer und der Bauernbund mehr Transparenz für die Gäste. Hintergrund ist vor allem das Mercosur-Handelsabkommen, das billiges Importfleisch auf den Markt drängt und heimische Bauern unter Preisdruck setzt. Während Kantinen und der Handel bereits strengen Regeln folgen, bleibt die Gastronomie weitgehend eine Grauzone. Die Forderung: Die Herkunft des Fleisches, das in Restaurants serviert wird, soll für Konsumenten klar nachvollziehbar sein.

Achten Sie beim Restaurantbesuch aktiv darauf, woher das Fleisch auf Ihrem Teller kommt, oder zählt für Sie in erster Linie der Geschmack und der Preis? Würde eine klare Kennzeichnung Ihr Bestellverhalten ändern? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Folgen Sie uns auf