Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?

Im Supermarkt gehört der Blick auf das Etikett für viele längst zum Alltag. Doch im Restaurant verlassen wir uns meist blind auf die Küche. Während die Herkunft bei Milch, Fleisch und Eiern im Handel klar geregelt ist, bleibt sie auf der Speisekarte oft ein Geheimnis. Brauchen wir auch in der Gastronomie eine lückenlose Kennzeichnungspflicht für unser Fleisch?