Felsblock riss Kletterer (35) in die Tiefe

Bei einer Klettertour in Schwarzau im Gebirge im NÖ-Bezirk Neunkirchen ist ein 35-Jähriger am Donnerstag schwer verletzt worden. Ein Felsblock dürfte sich plötzlich gelöst haben.
Schreckliche Szenen offenbarten sich einem Kletter-Kameraden, der am Donnerstag zusehen musste, wie sein Freund in die Tiefe stürzte. Die beiden Polen waren auf einer Klettertour im „Großen Kesselgraben“ unterwegs gewesen, als sich plötzlich ein Brocken aus der Felswand löste. Der 35-Jährige hatte gerade nach dem Fels gegriffen.
Gelände schwierig für Rettung
Doch dieser hielt dem Gewicht nicht stand. Der Stein löste sich und der Freizeitsportler stürzte über das steile Gelände ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ alarmiert. Die Besatzung rettete den schwer verletzten Kletterer mittels Tau aus dem alpinen Gelände und flog ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
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