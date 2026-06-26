Felsblock riss Kletterer (35) in die Tiefe

Gelände schwierig für Rettung

Doch dieser hielt dem Gewicht nicht stand. Der Stein löste sich und der Freizeitsportler stürzte über das steile Gelände ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ alarmiert. Die Besatzung rettete den schwer verletzten Kletterer mittels Tau aus dem alpinen Gelände und flog ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.