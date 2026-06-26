Darum fliegen bald Drohnen über Urlauberstrände

Wer in Griechenland seinen Sommerurlaub verbringt, könnte künftig am Strand nicht nur Möwen, sondern auch Drohnen über sich entdecken. Allerdings haben die Fluggeräte nicht die Badegäste im Visier: Sie sollen dabei helfen, gegen illegal aufgestellte Liegen und Sonnenschirme vorzugehen und den freien Zugang zu den Stränden zu sichern.