ÖBB schlagen Hitze-Alarm: Reisen bitte verschieben

Die hohen Temperaturen setzen nicht nur den Fahrgästen zu, sondern auch der Bahninfrastruktur selbst. Laut ÖBB kann extreme Hitze zu sogenannten Gleisverwerfungen führen. Dabei dehnen sich die Schienen aus und können sich verformen, was im Ernstfall zu kurzfristigen Streckensperren oder Geschwindigkeitsreduktionen führt.