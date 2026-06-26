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Wurde nur 28 Jahre alt

Bootsunfall! Ajax Amsterdams Cup-Schreck ist tot

Fußball International
26.06.2026 13:32
Mats Grotenbreg ist tot!
Mats Grotenbreg ist tot!(Bild: Krone-Collage/GEPA, x.com/topossofficial)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Vor knapp zweieinhalb Jahren hatte er noch mit einem einzigen Cup-Tor für große Schlagzeilen und Aufregung gesorgt, nun wird im Fußball in den Niederlanden um ihn getrauert: Mats Grotenbreg ist tot! Der 28-Jährige starb, nachdem er beim Schwimmen von einem Boot gerammt worden war ...

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Die genauen Umstände der Tragödie in Middelaar (Provinz Limburg) sind noch unklar, aber laut niederländischen Medienberichten wurde bereits eine Person festgenommen.

Großer Moment kurz vor Weihnachten 2023
Die ganz große Fußball-Karriere war Grotenbreg trotz einer Top-Ausbildung in den Jugend-Akademien von PSV Eindhoven und Vitesse Arnheim zwar nicht vergönnt gewesen, aber kurz vor Weihnachten 2023 hatte er in Diensten des Viertligisten USV Hercules doch noch seinen großen Moment gehabt.

Ausgerechnet er als Verteidiger kickte mit seinem Tor zum 3:2-Endstand den legendären Liga-Krösus Ajax Amsterdam im Sechzehntelfinale aus dem KNVB-Pokal.

Abseits des Rasens machte sich Grotenbreg übrigens auch einen Namen als Teilnehmer der Reality-Dating-Show „De Bachelorette“ sowie der Prime-Video-Show „FBoy Island“.

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