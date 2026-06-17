Mit Kaffee und Kipferl zum ersten Österreich-Spiel

Das Zauberwort heißt Messi

Das zweite WM-Spiel der Österreicher findet am 22. Juni um 19 Uhr gegen Argentinien statt. Der Blick der gesamten Fußballwelt richtet sich auf das Aufeinandertreffen mit dem regierenden Fußball-Weltmeister. Für viele österreichische Spieler wird es das größte Spiel ihrer bisherigen Karriere werden. Die Südamerikaner zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Welt, alleine der Name Lionel Messi verzaubert. Er gilt als Jahrhundert-Talent und wurde sieben Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Argentinien weckt Erinnerungen an legendäre WM-Momente, spektakuläre Tore und große Fußballgeschichte.