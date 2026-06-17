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Start um 6 Uhr früh

Mit Kaffee und Kipferl zum ersten Österreich-Spiel

Kärnten
17.06.2026 05:00
Schon um 6 Uhr morgens beginnt am Mittwoch das Public Viewing mit Österreich.
Schon um 6 Uhr morgens beginnt am Mittwoch das Public Viewing mit Österreich.(Bild: EVENTBOX.AT)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Klagenfurt erlebt am Mittwoch ein besonderes Fußball-Frühstück. Erstmals in der Geschichte des Public Viewings öffnen die Veranstalter bereits um 6 Uhr morgens ihre Tore, Österreich tritt im ersten WM-Spiel seit 28 Jahren gegen Jordanien an. Viele Fans sollen vor dem Rathaus mitfiebern.

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Der Grund für die ungewöhnlich frühe Uhrzeit ist ein Spiel, auf das viele österreichische Fußballfans seit Monaten gespannt blicken: Die österreichische Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft auf Jordanien. Normalerweise füllen sich die Plätze bei Public Viewings erst am Abend. Denn die meisten Partien in Amerika, Kanada und Mexiko beginnen um 21 Uhr. Heute aber sollen die Fans jedoch schon in den frühen Morgenstunden zusammenkommen, um Österreich lautstark zu unterstützen.

Das WM-Fieber um Österreich istr groß.
Das WM-Fieber um Österreich istr groß.(Bild: Alexander Schwab)

Erstmals seit 28 Jahren ist Österreich wieder bei einer Weltmeisterschaft, um 6 Uhr früh wartet im ersten Spiel Jordanien. Organisator Manfred Dobesch hofft auf 1.500 Besucher, die die vor dem Rathaus mitfiebern sollen.

Für die Verantwortlichen bedeutet der frühe Anpfiff eine besondere Herausforderung. Statt Bier und Grillwürstel stehen diesmal Kaffee, Tee und Frühstücksspezialitäten im Mittelpunkt. Von frischen Semmeln über Croissants und belegte Brote bis hin zu regionalen Frühstücksvariationen wird ein umfangreiches Angebot vorbereitet. Ziel ist es, den Fans einen gelungenen Start in den Tag zu ermöglichen, während sie gleichzeitig ihrer Mannschaft die Daumen drücken.

Österreich lockt die Fans vor den TV-Schirm.
Österreich lockt die Fans vor den TV-Schirm.(Bild: Christian Tragner)

Die Stimmung soll trotz der frühen Stunde ausgelassen sein. Viele Anhänger haben angekündigt, in Rot-Weiß-Rot gekleidet zu erscheinen und Fahnen sowie Schals mitzubringen. Die Hoffnung ist groß, dass Österreich gegen Jordanien einen erfolgreichen Auftakt beziehungsweise einen wichtigen Sieg feiern kann.

Kaffee und Croissants statt Bier und Würstel
Auch für die zehn Gastronomiebetriebe vor Ort bietet das Ereignis eine seltene Gelegenheit. Statt des üblichen Abendgeschäfts rechnen sie mit einem starken Besucherandrang bereits zum Sonnenaufgang. Die Veranstalter sehen darin ein Zeichen dafür, welche Begeisterung die Nationalmannschaft derzeit im Land auslöst.

Obwohl der Wecker für viele Fans deutlich früher klingeln wird als gewohnt, ist die Motivation groß. Schließlich geht es um die Unterstützung Österreichs auf der großen Fußballbühne. Wenn der Anpfiff ertönt, sollen hunderte Fans in Klagenfurt gemeinsam mitfiebern, jubeln und hoffen, dass die österreichische Auswahl den nächsten Schritt Richtung Erfolg macht. Für einen Morgen wird Klagenfurt damit zur rot-weiß-roten Fußballhauptstadt, in der Kaffee, Croissants und Fußballleidenschaft eine ganz besondere Mischung ergeben. 

Das Zauberwort heißt Messi
Das zweite WM-Spiel der Österreicher findet am 22. Juni um 19 Uhr gegen Argentinien statt. Der Blick der gesamten Fußballwelt richtet sich auf das Aufeinandertreffen mit dem regierenden Fußball-Weltmeister. Für viele österreichische Spieler wird es das größte Spiel ihrer bisherigen Karriere werden. Die Südamerikaner zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Welt, alleine der Name Lionel Messi verzaubert. Er gilt als Jahrhundert-Talent und wurde sieben Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Argentinien weckt Erinnerungen an legendäre WM-Momente, spektakuläre Tore und große Fußballgeschichte.

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