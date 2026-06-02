Fix: Keine 4-Uhr-Übertragung beim Public Viewing

Das Spiel Österreich-Algerien am 28. Juni mit Spielbeginn um 4 Uhr wird von Seiten der Behörde nicht bewilligt. Eine Ausnahme hätte das Land Kärnten geben müssen. Es gilt das Veranstaltungsgesetz des Landes. Ein Schreiben von Bürgermeister Christian Scheider von 29. April an das Land blieb jedoch ohne Antwort. Seit Wochen bemühte sich Organisator Manfred Dobesch um eine Ausnahme, er scheiterte aber.