Fix: Keine 4-Uhr-Übertragung beim Public Viewing

Die Vorbereitungen für das Public Viewing in der Kärntner Landeshauptstadt laufen, 48 Spiele der Fußball-WM in Amerika, Kanada und Mexiko dürfen zwischen 11. Juni und 19. Juli übertragen werden.
Das Spiel Österreich-Algerien am 28. Juni mit Spielbeginn um 4 Uhr wird von Seiten der Behörde nicht bewilligt. Eine Ausnahme hätte das Land Kärnten geben müssen. Es gilt das Veranstaltungsgesetz des Landes. Ein Schreiben von Bürgermeister Christian Scheider von 29. April an das Land blieb jedoch ohne Antwort. Seit Wochen bemühte sich Organisator Manfred Dobesch um eine Ausnahme, er scheiterte aber.
Alle privaten Wirtshäuser, die in der Innenstadt ebenso die WM-Spiele zeigen, dürfen das Spiel um 4 Uhr früh zeigen, das große Public Viewing jedoch nicht. Scheider will nun eine Präzisierung im Veranstaltungsgesetz, damit Organisatoren längere Übertragungszeiten durchführen können.
Wer wird um 4 Uhr Früh zuschauen?
Laut dem Veranstaltungsgesetz sind alle Lokale, die einen permanenten Ausschank machen, ausgenommen, eine einmalige Veranstaltung jedoch nicht. Wobei prinzipiell die Frage ist, welcher Fan um 4 Uhr vorm Rathaus zuschauen wird.
Österreichs Spiel gegen Argentinien beginnt am 22. Juni um 19 Uhr. Auch die Partie gegen Jordanien wird am 17. Juni um 6 Uhr früh am Neuen Platz übertragen. Da gibt es für die Gäste zum Muntermachen attraktive Frühstücks-Specials in verschiedenen Varianten.
Kein Public-Viewing in Graz
In Graz bleibt die Public-Viewing-Videowall heuer überhaupt finster. Die behördlichen Auflagen und Sperrstunden sind zu streng. „Ich lade alle Steirer ein, zum Public-Viewing nach Klagenfurt zu kommen. Ihr seid bei uns herzlich willkommen“, sagt Scheider.
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