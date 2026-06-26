Hitze im Transporter
Eingeschlossen: Polizei rettet Mann aus Lkw
Bei den hohen Temperaturen ist am Mittwoch ein 22-Jähriger auf einem Autobahnrastplatz im Norden Deutschlands, nahe Rostock, in seinem Transporter eingeschlossen worden und musste von der Polizei gerettet werden. Wie gefährlich die Situation für den Mann schon war ...
Was als Pause gedacht war, endete für einen 22-Jährigen in einer gefährlichen Situation: Der Mann wurde in seinem Transporter eingeschlossen und konnte das Fahrzeug nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Während sich der Wagen in der prallen Sonne immer weiter aufheizte, blieb ihm nur noch der Notruf.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einem Autobahnrastplatz bei Süderholz im Norden Deutschlands, rund 70 Kilometer von Rostock entfernt. Bei Außentemperaturen von etwa 25 Grad hatte sich der 22-Jährige zum Ausruhen in den Laderaum seines Transporters gelegt. Dabei fiel die Hecktür des Fahrzeugs zu. Anschließend gelang es ihm nicht mehr, sie von innen zu öffnen.
Da sich der Transporter durch die Sonneneinstrahlung immer stärker erhitzte und der Mann eingeschlossen war, setzte er einen Notruf ab. Polizeibeamte rückten daraufhin aus und befreiten den 22-Jährigen aus dem Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei litt er aufgrund der hohen Temperaturen bereits unter Atemnot. Schwerwiegende gesundheitliche Folgen blieben jedoch aus.
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