Eingeschlossen: Polizei rettet Mann aus Lkw

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einem Autobahnrastplatz bei Süderholz im Norden Deutschlands, rund 70 Kilometer von Rostock entfernt. Bei Außentemperaturen von etwa 25 Grad hatte sich der 22-Jährige zum Ausruhen in den Laderaum seines Transporters gelegt. Dabei fiel die Hecktür des Fahrzeugs zu. Anschließend gelang es ihm nicht mehr, sie von innen zu öffnen.