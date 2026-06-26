„Das Erbe Schwärzlers wird mit Füßen getreten“

Ein weiterer Meilenstein seiner Amtszeit folgte im Oktober 2011, als „der Landes-Erich“ die viel beachteten „101 enkeltauglichen Maßnahmen“ für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit im Land vorstellte – ein zukunftsweisendes Programm, das die Schonung der Ressourcen für kommende Generationen absichern sollte. Nach Meinung der Grünen ist von diesem weitsichtigen Geist in der aktuellen Landespolitik wenig übrig. Die am Donnerstag präsentierte Novelle zum Naturschutzgesetz habe keineswegs etwas mit dem Attribut „enkeltauglich“ zu tun. Ganz im Gegenteil: Die Oppositionspartei ortet einen drastischen Rückschritt beim Schutz der natürlichen Lebensräume im Land. Die Kritik fällt entsprechend scharf aus: „Da wird wirklich das Erbe von Erich Schwärzler mit Füßen getreten“, meint Daniel Zadra, ehemaliger Umweltlandesrat und jetziger Klubobmann der Grünen.