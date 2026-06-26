Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Grünen toben:

„Das Erbe Schwärzlers wird mit Füßen getreten“

Vorarlberg
26.06.2026 17:51
In den 1960er bis 1990er-Jahren wurden nur bestimmte Bäume oder Moore geschützt – das änderte ...
In den 1960er bis 1990er-Jahren wurden nur bestimmte Bäume oder Moore geschützt – das änderte sich mit dem Vorarlberger Naturschutzgesetz im Jahr 1997.(Bild: Angelika Drnek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Es war ein Meilenstein der österreichischen Umweltpolitik, als Vorarlberg 1997 unter ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler den starren Objektschutz zugunsten einer modernen Landschaftsentwicklung hinter sich ließ. Doch der weitsichtige Geist von damals scheint verflogen: Eine neue Gesetzesnovelle sorgt nun für massiven politischen Zündstoff. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Vorarlberger Naturschutzrecht hat eine jahrzehntelange Entwicklung hinter sich. War das erste umfassende Naturschutzgesetz von 1969 noch stark von einem statischen Objektschutz (etwa ein bestimmter Baum oder ein bestimmtes Moor) geprägt, brachte das Jahr 1997 mit dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung (GNL) den entscheidenden Paradigmenwechsel. Der Fokus lag nicht mehr auf reinen Verboten, sondern vielmehr auf einer Art gestaltender Planung. Der Schutz ganzer Ökosysteme und die Einbindung der europäischen Natura-2000-Richtlinien rückte in den Vordergrund.

Pionierarbeit geleistet
Dass dieses moderne und in Österreich wegweisende Gesetz überhaupt zustande kam, gilt als bleibendes Verdienst von Erich Schwärzler (ÖVP), der von 1993 bis 2018 als Landesrat für Umwelt und Landwirtschaft tätig war. Schwärzler, selbst Landwirt, leistete Pionierarbeit, indem er den historisch tiefen Graben zwischen Naturschützern und der heimischen Landwirtschaft überwand. Gegen massive Widerstände setzte er auf das Prinzip Partnerschaft. Er setzte auf freiwillige Vereinbarungen im Naturschutz und machte die Bauern zu bezahlten Pflegern der Kulturlandschaft, statt sie nur mit Verboten zu belegen.

Ein weiterer Meilenstein seiner Amtszeit folgte im Oktober 2011, als „der Landes-Erich“ die viel beachteten „101 enkeltauglichen Maßnahmen“ für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit im Land vorstellte – ein zukunftsweisendes Programm, das die Schonung der Ressourcen für kommende Generationen absichern sollte. Nach Meinung der Grünen ist von diesem weitsichtigen Geist in der aktuellen Landespolitik wenig übrig. Die am Donnerstag präsentierte Novelle zum Naturschutzgesetz habe keineswegs etwas mit dem Attribut „enkeltauglich“ zu tun. Ganz im Gegenteil: Die Oppositionspartei ortet einen drastischen Rückschritt beim Schutz der natürlichen Lebensräume im Land. Die Kritik fällt entsprechend scharf aus: „Da wird wirklich das Erbe von Erich Schwärzler mit Füßen getreten“, meint Daniel Zadra, ehemaliger Umweltlandesrat und jetziger Klubobmann der Grünen.

Fast schon kurios: Mitverantwortlich für die Novelle zeichnet ausgerechnet Umweltlandesrat Christian Gantner, der seinen Vorgänger in vielen Bereichen zu kopieren versuchte. Böse Zungen allerdings behaupten, dass die Novelle weniger die Handschrift Gantners als jene des Wirtschaftslandesrats Marco Tittler trägt. Vonseiten der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung und des Wirtschaftsbunds gab es bisher jedenfalls viel Beifall für die Novelle. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.06.2026 17:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 32°
Symbol wolkig
Bludenz
20° / 35°
Symbol wolkig
Dornbirn
20° / 34°
Symbol wolkig
Feldkirch
20° / 34°
Symbol wolkig

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.875 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
120.245 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.784 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
986 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
856 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Mehrfach vorbestraft
Dieb tischte Lügen auf und flüchtete mit Beute
Die Grünen toben:
„Das Erbe Schwärzlers wird mit Füßen getreten“
Sport Tv Logo
Nach Skandal-Partie
Drakonische Strafen sollen als Abschreckung dienen
Besondere Vorsicht!
Hitzewelle befeuert Waldbrandgefahr im Ländle
Kollision
Kind in Alberschwende von Auto erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf