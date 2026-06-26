Dieb tischte Lügen auf und flüchtete mit Beute

Das Leben hinter Gefängnismauern ist dem Angeklagten vertraut. Zehn Vorstrafen, zwei offene Bewährungsstrafen – und trotzdem machte der 23-Jährige einfach weiter. Seit Anfang Mai sitzt der Kriminelle wieder in der Justizanstalt Feldkirch ein. Diesmal wegen schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel. So stahl der Angeklagte Mitte April aus der Kassa eines Lebensmittelgeschäftes 5000 Euro. In einem anderen Fall agierte er als Tippgeber, indem er einem Komplizen verriet, wo es bei einem Opfer im Bregenzerwald einen Tresor samt Bargeld zu holen gab. Tatsächlich verschwand dann der Safe mit 2700 Euro. Der aufgebrochene Tresor tauchte später in der Dornbirner Ache auf. Diese Aktion brachte dem letztlich einen Schuldspruch als Mittäter ein.