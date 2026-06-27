Hängegleiterpilot (68) bei Notlandung verletzt

Harte Landung im steilen Gelände

Aufgrund von unvorhersehbaren, starken Talwinden verlor der 68-jährige Pilot im hochalpinen Gelände rapide an Höhe. Um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern, leitete er in der Nähe des Vermuntstausees eine Notlandung ein. Als Landeplatz wählte er einen mit Stauden bewachsenen Hang. Bei dem Aufsetzmanöver im unwegsamen Gelände prallte der Pilot hart auf den Boden auf und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.