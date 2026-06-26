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Besondere Vorsicht!

Hitzewelle befeuert Waldbrandgefahr im Ländle

Vorarlberg
26.06.2026 16:31
Waldbrände können verheerende Ausmaße annehmen.
Waldbrände können verheerende Ausmaße annehmen.(Bild: BFKDO Wiener Neustadt)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu besonderer Vorsicht ruft das Land Vorarlberg derzeit die Bevölkerung auf: Durch die anhaltende Trockenheit und die momentane Hitzewelle steigt die Waldbrandgefahr. Gefragt ist nun verantwortungsvolles Verhalten. 

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Wie rasch sich ein Feuer ausbreiten kann und welche bösen Folgen ein Waldbrand haben kann, zeigte sich im Gebiet Gasünd in Bings im Oktober des Jahres 1989. Vermutlich ausgelöst durch Funkenflug einer defekten Lokomotive entlang der Arlbergstrecke entwickelte sich aufgrund der damaligen Föhnlage innerhalb kurzer Zeit ein Großbrand auf einer Fläche von rund 20 Hektar. Zur Brandbekämpfung waren mehr als 800 Einsatzkräfte von 37 Feuerwehren, des Bundesheeres, der Bergrettung Bludenz sowie zwei ÖBB-Löschzüge im Einsatz.

Um Ähnliches oder noch Schlimmeres zu verhindern, ruft die Landesregierung zu besonderer Vorsicht auf: Denn ein Großteil der Waldbrände wird durch menschliches Verhalten verursacht. Vor diesem Hintergrund wird die Bevölkerung ersucht, folgende Regeln zu beachten:

Verhaltensregeln:

  • Kein Feuer im Wald und in Waldnähe
  • Kein Feuer in Schilf- und Uferzonen
  • Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände wie Zündhölzer, Zigaretten usw. wegwerfen
  • Sorgsamer Umgang mit offenem Feuer beim Grillen sowie bei Lager- und Brauchtumsfeuern

 

Kein Zögern bei Notruf
Sollte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal ein Feuer entzünden oder es zu einer Rauchentwicklung kommen, sollte ohne großes Zögern die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122 verständigt werden.

Das Land hat in Sachen Waldbrand-Vorsorge jedenfalls nachgerüstet: Im Rahmen des Österreichischen Waldfonds wurden auch in Vorarlberg Mittel für die vorbeugende Waldbrandbekämpfung bereitgestellt. Insgesamt flossen mehr als 700.000 Euro in Maßnahmen zur Verbesserung der Waldbrandvorsorge. Damit wurde einerseits ein Monitoringsystem zur Einschätzung der Waldbrandgefahr installiert, andererseits wurden zwei Feuerwehr-Waldbrandstützpunkte mit entsprechender Spezialausrüstung für die Feuerleute eingerichtet.

Auch Forschung befasst sich mit Waldbränden
Zudem wird auch geforscht: Gemeinsam mit der Fachhochschule Vorarlberg wurde ein Monitoringsystem entwickelt, das sich derzeit im Pilotbetrieb befindet. An zehn Standorten werden laufend Messdaten zur Bodenfeuchte und Bodentemperatur in den Tiefen von 10, 30 und 50 Zentimetern gemessen. Zusätzlich werden Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst, die Niederschlagsdaten stammen von der nächstgelegenen Wetterstation des Landes. So sollen kleinräumige Trockenheitsentwicklungen besser erfasst und die Grundlagen für fundiertere Einschätzungen des Waldbrandrisikos weiter verbessert werden.

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