Hitzewelle befeuert Waldbrandgefahr im Ländle

Auch Forschung befasst sich mit Waldbränden

Zudem wird auch geforscht: Gemeinsam mit der Fachhochschule Vorarlberg wurde ein Monitoringsystem entwickelt, das sich derzeit im Pilotbetrieb befindet. An zehn Standorten werden laufend Messdaten zur Bodenfeuchte und Bodentemperatur in den Tiefen von 10, 30 und 50 Zentimetern gemessen. Zusätzlich werden Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst, die Niederschlagsdaten stammen von der nächstgelegenen Wetterstation des Landes. So sollen kleinräumige Trockenheitsentwicklungen besser erfasst und die Grundlagen für fundiertere Einschätzungen des Waldbrandrisikos weiter verbessert werden.