Petition für den Erhalt des Bezirksgerichts Bezau

Bei der Übergabe warnte Sieber eindringlich vor einem schleichenden Rückzug des Staates aus den Regionen: „Das Bezirksgericht Bezau ist für den gesamten Bregenzerwald ein wichtiger Standort der Bürgernähe. Wer den ländlichen Raum stärken will, darf staatliche Präsenz nicht Schritt für Schritt abziehen.“ Besonders ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität wären von einer Zentralisierung stark betroffen. Längere Anfahrtswege und ein höherer Zeitaufwand würden den Zugang zur Justiz erschweren. Eine bürgernahe Rechtsprechung sei kein Luxus, sondern ein Grundpfeiler der öffentlichen Versorgung.