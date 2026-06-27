„Sind froh, dass niemand schwer verletzt wurde“

Der junge Motorradlenker war zu diesem Zeitpunkt auf der Hofsteigstraße von Schwarzach kommend in Richtung Dornbirn unterwegs. Durch den folgenden Zusammenstoß prallte der Zweiradfahrer gegen die Motorhaube des Autos. Die Eltern des verunfallten Jugendlichen eilten nach dem Vorfall rasch zur Unfallstelle. Nach Angaben des Vaters kam der Sohn mit leichten Verletzungen davon, stand jedoch sichtlich unter Schock. Zur genauen medizinischen Abklärung und weiteren Untersuchung wurde der junge Mann ins Spital gebracht.