„Sind froh, dass niemand schwer verletzt wurde“

Ein Verkehrsunfall in Schwarzach forderte am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, den Einsatz der Rettungskräfte. Nach ersten Informationen beabsichtigte eine Pkw-Lenkerin, nach links auf die Hofsteigstraße in Fahrtrichtung Bregenz einzubiegen. Dabei unterschätzte sie offenbar die Geschwindigkeit eines herannahenden Motorradfahrers.
Der junge Motorradlenker war zu diesem Zeitpunkt auf der Hofsteigstraße von Schwarzach kommend in Richtung Dornbirn unterwegs. Durch den folgenden Zusammenstoß prallte der Zweiradfahrer gegen die Motorhaube des Autos. Die Eltern des verunfallten Jugendlichen eilten nach dem Vorfall rasch zur Unfallstelle. Nach Angaben des Vaters kam der Sohn mit leichten Verletzungen davon, stand jedoch sichtlich unter Schock. Zur genauen medizinischen Abklärung und weiteren Untersuchung wurde der junge Mann ins Spital gebracht.
Erleichterte Eltern
Trotz des heftigen Aufpralls hielten sich die gesundheitlichen Folgen für die Beteiligten glücklicherweise in Grenzen: „Wir sind sehr froh, dass niemand schwer verletzt wurde und es hauptsächlich bei Sachschaden geblieben ist“, zeigte sich die Mutter vor Ort erleichtert. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.
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