Hürden-Talent läuft zu seiner nächsten Rekordzeit

Die Vorarlberger Leichtathletiklandesmeisterschaften starteten am Freitag mit einem Ausrufezeichen. Und das setzte Zsombor Klucsik von der TS Egg. Der 17-Jährige zeigte über die 400 Meter Hürden einmal mehr, warum er Österreich in diesem Jahr nicht nur bei den U18-Europameisterschaften sondern auch bei den Youth Olympic Games vertreten soll.
Von Freitag bis Sonntag gehen im Lustenauer Parkstadion die Vorarlberger Leichtathletik-Landesmeisterschaften über die Bühne. Die größte Herausforderung: die Hitze! Temperaturen im Schatten um die 36 Grad bedeuten auf der Tartanbahn teilweise über 50 Grad Celsius.
Nochmals drei Hundertstel schneller
Dennoch gab es gleich am Freitagnachmittag das erste Ausrufezeichen durch den erst 17-jährigen Zsombor Klucsik von der TS Egg. Der Youngster konnte seinen Vorarlberger U18-Landesrekord über die 400 Meter Hürden, den er erst im Mai auf 52,51 Sekunden verbessert hatte, nochmals um drei Hundertstel verbessern und auf 52,48 drücken.
Nummer fünf in Europa
Damit liegt „Zsombi“, der im Juli bei der U18-Europameisterschaft im italienischen Rieti an den Start gehen wird und aller Voraussicht nach auch ein Ticket für die Youth Olympic Games (31. Oktober bis 13. November) in der senegalesischen Hauptstadt Dakar bekommt, in der europäischen U18-Jahresbestenliste weiter auf Rang fünf. Vor ihm: drei Italiener und ein Lette.
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