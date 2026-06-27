Hürden-Talent läuft zu seiner nächsten Rekordzeit

Nummer fünf in Europa

Damit liegt „Zsombi“, der im Juli bei der U18-Europameisterschaft im italienischen Rieti an den Start gehen wird und aller Voraussicht nach auch ein Ticket für die Youth Olympic Games (31. Oktober bis 13. November) in der senegalesischen Hauptstadt Dakar bekommt, in der europäischen U18-Jahresbestenliste weiter auf Rang fünf. Vor ihm: drei Italiener und ein Lette.