Kind in Alberschwende von Auto erfasst

Zu einem folgenreichen Unfall kam es am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Alberschwende. Dort lief ein Kind auf die Straße, eine Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.
Am Freitag gegen 7.48 Uhr fuhr eine 18-jährige Autolenkerin auf der L200 in Alberschwende in Fahrtrichtung Dornbirn. Auf Höhe des Straßenkilometers 8,22 lief plötzlich ein Kind hinter einem Lkw auf die Fahrbahn, um die L200 in Richtung Hermann-Gmeiner-Saal zu überqueren.
Die Fahrzeuglenkerin leitete zwar umgehend eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt. Es wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.