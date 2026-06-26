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Kind in Alberschwende von Auto erfasst

Vorarlberg
26.06.2026 16:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem folgenreichen Unfall kam es am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Alberschwende. Dort lief ein Kind auf die Straße, eine Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. 

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Am Freitag gegen 7.48 Uhr fuhr eine 18-jährige Autolenkerin auf der L200 in Alberschwende in Fahrtrichtung Dornbirn. Auf Höhe des Straßenkilometers 8,22 lief plötzlich ein Kind hinter einem Lkw auf die Fahrbahn, um die L200 in Richtung Hermann-Gmeiner-Saal zu überqueren.

Die Fahrzeuglenkerin leitete zwar umgehend eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt. Es wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

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