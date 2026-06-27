Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rettungsfonds

Kosten haben sich in zehn Jahren verdreifacht

Vorarlberg
27.06.2026 08:25
Der Löwenanteil des Rettungsfonds fließt in das Kranken-, Rettungs- und Notfalltransportwesen.
Der Löwenanteil des Rettungsfonds fließt in das Kranken-, Rettungs- und Notfalltransportwesen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Während die Ausgaben für den Rettungsfonds seit 2015 von sechs auf über 22 Millionen Euro hochgeschnellt sind, hinken dringend notwendige Reformen jahrelang hinterher. Eine aktuelle Neos-Anfrage zeigt nun, dass verbindliche Leistungsverträge mit wichtigen Rettungsorganisationen massiv verzögert werden – für die Opposition ein finanzpolitischer Blindflug auf Kosten der Steuerzahler.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Vorarlberger Rettungswesen steht vor massiven finanziellen und organisatorischen Herausforderungen. Gab das Land im Jahr 2015 noch rund sechs Millionen Euro für den Rettungsfonds aus, so sind es im Jahr 2025 bereits über 22 Millionen Euro. Trotz dieser Kostenexplosion hinken wichtige Reformen dem Zeitplan hinterher – das zeigt die Beantwortung einer aktuellen Anfrage der Neos.

Empfehlungen nach zwei Jahren noch immer nicht umgesetzt
Bereits im Juli 2024 hatte der Landesrechnungshof Mängel bei der Steuerung und Finanzierung kritisiert und verbindliche Leistungsvereinbarungen mit den Rettungsorganisationen angemahnt. Die Verantwortlichen sollten daraufhin festlegen, welche Qualitätsstandards und Leistungen mit Steuergeldern finanziert werden. Während der Abschluss mit dem Roten Kreuz immerhin in der Endphase liegt, wurde der Prozess bei der Bergrettung, Wasserrettung und dem Samariterbund erst eingeleitet. Die Verträge sollen erst im Oktober 2026 vorliegen – geplant war ursprünglich November 2025! „Das Land gibt über 22 Millionen Euro aus, ohne verbindlich festgelegt zu haben, welche Leistung es dafür bekommt“, kritisiert die pinke Landtagsabgeordnete Fabienne Lackner.

Unverständlich ist für sie auch die Budgetplanung für das laufende Jahr: Für 2026 veranschlagt das Land weniger Geld für den Rettungsfonds als 2025 ausgegeben wurde. Und das, obwohl die Landesregierung von einer Zunahme der Einsätze ausgeht. Lackner und ihre Mitstreiter fordern nun eine realistische Kostenprognose bis zum Jahr 2030.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.06.2026 08:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 33°
Symbol heiter
Bludenz
21° / 36°
Symbol wolkig
Dornbirn
21° / 36°
Symbol heiter
Feldkirch
21° / 36°
Symbol wolkig

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
122.799 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.897 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
101.549 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
939 mal kommentiert
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
822 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
799 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr Vorarlberg
Rettungsfonds
Kosten haben sich in zehn Jahren verdreifacht
Gegen Eisenstadt
Hard will mit Super-Joker Klassenerhalt fixieren
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Klimaprognose: Geht die Welt nun doch nicht unter?
Mehrfach vorbestraft
Dieb tischte Lügen auf und flüchtete mit Beute
Die Grünen toben:
„Das Erbe Schwärzlers wird mit Füßen getreten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf