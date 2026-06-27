Kosten haben sich in zehn Jahren verdreifacht

Empfehlungen nach zwei Jahren noch immer nicht umgesetzt

Bereits im Juli 2024 hatte der Landesrechnungshof Mängel bei der Steuerung und Finanzierung kritisiert und verbindliche Leistungsvereinbarungen mit den Rettungsorganisationen angemahnt. Die Verantwortlichen sollten daraufhin festlegen, welche Qualitätsstandards und Leistungen mit Steuergeldern finanziert werden. Während der Abschluss mit dem Roten Kreuz immerhin in der Endphase liegt, wurde der Prozess bei der Bergrettung, Wasserrettung und dem Samariterbund erst eingeleitet. Die Verträge sollen erst im Oktober 2026 vorliegen – geplant war ursprünglich November 2025! „Das Land gibt über 22 Millionen Euro aus, ohne verbindlich festgelegt zu haben, welche Leistung es dafür bekommt“, kritisiert die pinke Landtagsabgeordnete Fabienne Lackner.