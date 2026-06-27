Hard will mit Super-Joker Klassenerhalt fixieren

Staatsmeisterschaft als Glücksfall

Dass der 20-Jährige ein zweites Mal in dieser Saison das TCH-Dress überstreift, war eigentlich nicht geplant, wird nun aber doch kurzfristig und im denkbar günstigsten Moment passieren: heute (11) in Eisenstadt. „Joel hat in der Wimbledon-Quali gut gespielt, aber das Pech, mit Chris O’Connell einen Gegner erwischt zu haben, der gerade erst ein Challenger auf Rasen gewinnen konnte und so war bereits in Runde eins Schluss“, erzählt Huber. „Ich wusste, dass er kommende Woche bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf spielt. Da das nur 40 Autominuten von Eisenstadt entfernt ist, habe ich ihn einfach angerufen und gefragt, ob er uns hilft.“