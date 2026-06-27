Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Eisenstadt

Hard will mit Super-Joker Klassenerhalt fixieren

Tennis
27.06.2026 06:55
Joel Schwärzler war zu Wochenbeginn noch in der Wimbledon-Quali engagiert.
Joel Schwärzler war zu Wochenbeginn noch in der Wimbledon-Quali engagiert.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Dienstag hatte Joel Schwärzler in Roehampton noch um den Einzug in den Wimbledon-Hauptbewerb gekämpft – vergeblich! Nun will der 20-jährige Vorarlberger seinen Heimatklub TC Hard vor dem Abstieg aus der ersten Bundesliga retten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach“, sagt Benjamin Huber, Obmann des Tennisclub Hard. „Wenn wir unser Auswärtsspiel beim TC Eisenstadt gewinnen, halten beide Teams bei einem Punkteverhältnis von 4:6. Wir hätten aber den Vorteil, das direkte Duell für uns entschieden zu haben.“ Womit das große Ziel des Aufsteigers erfüllt und der Klassenerhalt in der ersten Bundesliga fixiert wäre.

TC Hard-Obmann Benjamin Huber glaubt an einen Verbleib in der ersten Bundesliga.
TC Hard-Obmann Benjamin Huber glaubt an einen Verbleib in der ersten Bundesliga.(Bild: Verein)

Strahlende Kinderaugen
Den bislang einzigen Erfolg fuhren die Harder gegen die inzwischen fix abgestiegenen Steyrer ein. Da gab es am 4. Juni daheim einen 7:2-Erfolg – ein Tag, an den sich Huber gerne zurückerinnert: „Da hatten wir 350 Leute auf der Anlage, eine großartige Stimmung. Da sind Kinder mit einem Strahlen in den Augen dagestanden. Das waren schon ganz einzigartige Momente für uns.“ Ausgelöst wurde die Begeisterung auch durch das Antreten von Joel Schwärzler. Das erste des Youngsters für seinen Heimatklub in der Bundesliga, das er standesgemäß mit Siegen im Doppel (mit Daniel Zimmermann) und Einzel krönte.

Lesen Sie auch:
Joel Schwärzler gewann beim Heimspiel des TC Hard gegen Steyr beide Partien.
Auch Dornbirn jubelte
Schwärzler kam, sah und siegte mit seinen Hardern
04.06.2026
Gegner in Topform
Joel Schwärzler erwischt hartes Los für Wimbledon
21.06.2026
Beim Titelverteidiger
Hards Bundesliga-Premiere steigt ohne Schwärzler
21.05.2026

Staatsmeisterschaft als Glücksfall
Dass der 20-Jährige ein zweites Mal in dieser Saison das TCH-Dress überstreift, war eigentlich nicht geplant, wird nun aber doch kurzfristig und im denkbar günstigsten Moment passieren: heute (11) in Eisenstadt. „Joel hat in der Wimbledon-Quali gut gespielt, aber das Pech, mit Chris O’Connell einen Gegner erwischt zu haben, der gerade erst ein Challenger auf Rasen gewinnen konnte und so war bereits in Runde eins Schluss“, erzählt Huber. „Ich wusste, dass er kommende Woche bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf spielt. Da das nur 40 Autominuten von Eisenstadt entfernt ist, habe ich ihn einfach angerufen und gefragt, ob er uns hilft.“

Joel Schwärzler schied in der ersten Qualirunde für Wimbledon aus.
Joel Schwärzler schied in der ersten Qualirunde für Wimbledon aus.(Bild: GEPA)

Hoffen auf die zweite Saison
Nachdem Schwärzler mit seinem Coach Markus Hipfl Rücksprache gehalten hatte, kam am Freitag dann die finale Zusage. „Mit ihm sollten wir auf jeden Fall richtig gute Chancen haben, die Partie zu gewinnen“, ist Huber optimistisch, nach der heurigen Saison – in der man einiges an Lehrgeld zahlen musste, aber auch viel Erfahrung sammeln konnte – auch 2027 erstklassig zu spielen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
27.06.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
122.407 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.893 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
92.294 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
926 mal kommentiert
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
828 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
822 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf