Scherrer triumphiert in Hitzeschlacht von Koppl

„Ich vertrage die Hitze eigentlich ganz gut und das hilft an einem Tag wie diesem schon sehr“, lächelte Julius Scherrer, nachdem er am Freitag bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Shorttrack (XCC) in Koppl Lukas Hatz und Mario Bair in der Schlussrunde auf dem letzten steilen Anstieg abhängen konnte. „Ich war tatsächlich etwas überrascht, weil am Anfang des Rennens habe ich mich nicht so gut gefühlt. In der letzten Runde konnte ich dann aber nochmals all out gehen und es hat geklappt.“