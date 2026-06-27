Die Vorarlberger Bundesliga-Teams dürfen feiern

Lange mussten die Harder Herren und die Dornbirner Damen um den Klassenerhalt zittern! Jetzt ist klar: Beide Teams haben es auf den letzten Drücker geschafft. Zudem schafften die Bludenzer Damen nach nur einer Saison in der Zweitklassigkeit die Rückkehr in die erste Bundesliga.
Ende gut, alles gut! Das gilt für die Herren des TC Hard. Angeführt von Joel Schwärzler, der sowohl sein Einzel als auch sein Doppel mit Daniel Zimmermann gewinnen konnte, setzte sich die Équipe von Kapitän Tobi Fürschuss im direkten Duell um den Verbleib in der 1. Bundesliga beim TC Eisenstadt am Ende mit 6:3 durch.
Pech in den Match-Tiebreaks
Dabei sah es nach den Doppeln noch gar nicht so gut aus! Zwar machten Schwärzler/Zimmermann gegen Madarasz/Wirlend kurzen Prozess, gewannen 6:4, 6:1 und brachten die Gäste 1:0 in Führung – danach drehten die Burgenländer aber die Partie. Die Harder Paarungen Zahraj/Ehrenschneider und Raubinger/Keck kämpften sich nach verlorenen ersten Sätzen noch ins Match-Tiebreak. Dort unterlagen Raubinger/Keck dann allerdings 10:12 und Zahraj/Ehrenschneider mussten sich 11:13 geschlagen geben.
Keck fixiert den Klassenerhalt
In den Einzeln drehten die Harder dann aber groß auf. Zuerst gewannen neben Schwärzler auch Zimmermann und Ehrenschneider ihre Einzel, womit klar war, dass nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt fehlt. Den holte dann Jonas Keck, der sich gegen Mario Haider-Maurer mit 6:3 und 6:0 durchsetzen konnte.
Rückkehr in die erste Bundesliga
Ebenfalls gegen Eisenstadt jubelten die Bludenzer Damen. Dank eines 6:1-Heimerfolges wurde der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga besiegelt. Freuen durften sich auch die Dornbirn-Ladys. Mit dem hart erkämpften 4:3-Auswärtssieg in Hartberg wurde der Verbleib in der 2. Bundesliga am letzten Spieltag fixiert. Dornbirns Herren kassierten zwar eine 3:6-Heimniederlage gegen Schwaz, der Verbleib in der 1. Liga hatte aber schon davor festgestanden.
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