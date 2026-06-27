Die Vorarlberger Bundesliga-Teams dürfen feiern

Pech in den Match-Tiebreaks

Dabei sah es nach den Doppeln noch gar nicht so gut aus! Zwar machten Schwärzler/Zimmermann gegen Madarasz/Wirlend kurzen Prozess, gewannen 6:4, 6:1 und brachten die Gäste 1:0 in Führung – danach drehten die Burgenländer aber die Partie. Die Harder Paarungen Zahraj/Ehrenschneider und Raubinger/Keck kämpften sich nach verlorenen ersten Sätzen noch ins Match-Tiebreak. Dort unterlagen Raubinger/Keck dann allerdings 10:12 und Zahraj/Ehrenschneider mussten sich 11:13 geschlagen geben.