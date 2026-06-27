Spektakulärer Löscheinsatz in den Morgenstunden

Für den wunderschönen Sonnenaufgang am Bodensee hatte die Höchster Feuerwehr am Samstag nicht wirklich einen Kopf. Viel mehr waren die Florianis damit beschäftigt, einen Brand zu löschen, zu dem sie in aller Herrgottsfrühe alarmiert wurden.
Um 4.26 Uhr bemerkte ein 53-jähriger Bootsfahrer auf dem Bodensee ein Feuer im Bereich des Höchster Gemeindehafens und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die hölzerne Spundwand im Bereich der Hafenein- und -ausfahrt auf einer Länge von rund 30 Metern teilweise in Flammen oder war stark glimmend.
Zwei Feuerwehrboote im Einsatz
Die Brandbekämpfung erfolgte umgehend von zwei Seiten: Die Ortsfeuerwehr Höchst übernahm den Löschangriff vom Ufer aus, während die Feuerwehrboote der Ortsfeuerwehren Hard und Bregenz-Stadt den Brand von der Wasserseite aus bekämpften. Durch diesen gezielten, koordinierten Einsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Kriminalpolizei ermittelt
In den nachfolgenden Stunden führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, um verbliebene Glutnester in den Elementen der Spundwand vollständig zu beseitigen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.
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