Spektakulärer Löscheinsatz in den Morgenstunden

Zwei Feuerwehrboote im Einsatz

Die Brandbekämpfung erfolgte umgehend von zwei Seiten: Die Ortsfeuerwehr Höchst übernahm den Löschangriff vom Ufer aus, während die Feuerwehrboote der Ortsfeuerwehren Hard und Bregenz-Stadt den Brand von der Wasserseite aus bekämpften. Durch diesen gezielten, koordinierten Einsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.