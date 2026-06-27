Chlorgasalarm beim Walgaubad in Nenzing

Keine Gefahr für Gäste des „Badaila-Festes“

Da der Austritt frühzeitig bemerkt und eingedämmt werden konnte, bestand für die Bevölkerung und die unmittelbare Nachbarschaft keine akute Gefährdung. Dies betraf insbesondere die Gäste des „Badaila-Festes“, das direkt neben dem Walgaubad über die Bühne ging. Nach einer Lagebeurteilung durch die Einsatzleitung konnte von einer Evakuierung des Festgeländes abgesehen werden – und die Besucher konnten weiterfeiern.