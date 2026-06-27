Chlorgasalarm beim Walgaubad in Nenzing

In der Nacht auf Samstag kam es beim Walgaubad in Nenzing (Vorarlberg) zu einem Zwischenfall mit Chlorgas. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Für die Besucher eines nahegelegenen Festes bestand jedoch keine akute Gefahr.
Gegen 23 Uhr schlug das Warnsystem der Anlage an, woraufhin die Feuerwehren Nenzing und Bludenz mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften ausrückten, um die Lage vor Ort zu sichern. Unterstützt wurden sie von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes, der mit 30 Personen anrückte, sowie der Polizei, die mit sieben Streifenwagen vor Ort war.
Vor Ort konnten die Spezialkräfte der Feuerwehr schnell die Ursache für den Alarm ausmachen: An der Chlorgasanlage des Bades war ein kleines Leck aufgetreten, aus dem eine geringe Menge des Gases entwich.
Keine Gefahr für Gäste des „Badaila-Festes“
Da der Austritt frühzeitig bemerkt und eingedämmt werden konnte, bestand für die Bevölkerung und die unmittelbare Nachbarschaft keine akute Gefährdung. Dies betraf insbesondere die Gäste des „Badaila-Festes“, das direkt neben dem Walgaubad über die Bühne ging. Nach einer Lagebeurteilung durch die Einsatzleitung konnte von einer Evakuierung des Festgeländes abgesehen werden – und die Besucher konnten weiterfeiern.
Der technische Defekt an der Anlage wurde in der Folge behoben. Personen kamen bei dem Vorfall nach aktuellen Informationen nicht zu schaden.
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