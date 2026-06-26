Am Samstag droht Stau auf A14 und A96

Die Fernpass-Strecke wird am Samstag zur Demo-Meile: Der Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie der Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite werden von 10 bis 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Anrainer demonstrieren gegen neue Ausbaupläne. Geplant sind dort unter anderem jeweils eine zweite Röhre für Lermooser- und Fernpasstunnel. 500 Millionen Euro sollen investiert werden, die Bewohner befürchten durch die Baumaßnahmen eine Zunahme des Verkehrs – und damit noch mehr Lärm und Luftverschmutzung.