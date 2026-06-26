Am Samstag droht Stau auf A14 und A96

Autofahrer aufgepasst: Wer am Samstag auf der Rheintalautobahn oder auf der benachbarten A96 in Deutschland unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Grund ist eine Demonstration auf der Fernpass-Strecke.
Die Fernpass-Strecke wird am Samstag zur Demo-Meile: Der Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie der Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite werden von 10 bis 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Anrainer demonstrieren gegen neue Ausbaupläne. Geplant sind dort unter anderem jeweils eine zweite Röhre für Lermooser- und Fernpasstunnel. 500 Millionen Euro sollen investiert werden, die Bewohner befürchten durch die Baumaßnahmen eine Zunahme des Verkehrs – und damit noch mehr Lärm und Luftverschmutzung.
Als Ausweichroute werden die A96 und die A14 Rheintalautobahn empfohlen. Zudem starten am Samstag gleich drei deutsche Bundesländer in die Sommerferien – es braucht nicht viel Phantasie, um sich die Zusatzbelastung auf der Vorarlberger Autobahn vorzustellen. Wer sich am Samstagvormittag also nicht unbedingt ins Auto setzen muss, sollte verzichten und zu einem späteren Zeitpunkt losfahren.
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