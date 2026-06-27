Plötzliches Bremsmanöver: Rennradfahrer stürzt

Ein plötzliches Bremsmanöver eines unbekannten Autos hat am späten Donnerstagnachmittag auf der Dornbirner Straße (L204) zu einem Unfall geführt. Ein 24-jähriger Rennradfahrer kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach den Insassen des Wagens sowie nach weiteren Unfallzeugen.
Gegen 17.50 Uhr war der Hobbysportler in Begleitung einer 23-jährigen Rennradfahrerin auf der L204 von Dornbirn kommend in Richtung Lustenau unterwegs. Kurz vor dem Engel-Kreisverkehr – direkt im dortigen Baustellenbereich – bremste ein vor den beiden Radfahrern fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache abrupt und heftig ab. Der 24-Jährige musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte auf die Fahrbahn. Er kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.
Blauer Citroën mit Schweizer Kennzeichen
Die Polizeiinspektion Lustenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem beteiligten Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen blauen Citroën mit Schweizer Kennzeichen. Im Wagen saßen mutmaßlich eine Frau und ein Mann. Die Insassen des blauen Citroën sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau in Verbindung zu setzen.
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