Plötzliches Bremsmanöver: Rennradfahrer stürzt

Gegen 17.50 Uhr war der Hobbysportler in Begleitung einer 23-jährigen Rennradfahrerin auf der L204 von Dornbirn kommend in Richtung Lustenau unterwegs. Kurz vor dem Engel-Kreisverkehr – direkt im dortigen Baustellenbereich – bremste ein vor den beiden Radfahrern fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache abrupt und heftig ab. Der 24-Jährige musste ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte auf die Fahrbahn. Er kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.