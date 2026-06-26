Drakonische Strafen sollen als Abschreckung dienen

Aufeinander einprügelnde Menschen und andere wilde Szenen hatten in Vorarlbergs 3. Landesklasse zum Abbruch eines Spitzenspiels geführt. Nun hat der Straf- und Meldeausschuss des Vorarlberger Fußballverbandes (STRUMA) teils extrem lange Sperren gegen die Beteiligten verhängt – die als Abschreckung dienen sollen, wie die „Krone“ erfuhr.
Am letzten Spieltag wurde das Spitzenspiel zwischen Leader FC Rätia Bludenz und Verfolger FC Schwarzach aufgrund der wüsten Szenen beim Stand von 2:1 für die Gäste abgebrochen. Das Nachspiel der Skandal-Partie: Insgesamt 135 (!) Spiele an Sperren setzte es für fünf Akteure der beiden beteiligten Klubs. Diese hallen in der Vorarlberger Fußballlandschaft nach. Aber nicht oder eben kaum bei den Beteiligten ...
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