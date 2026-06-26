Drakonische Strafen sollen als Abschreckung dienen

Am letzten Spieltag wurde das Spitzenspiel zwischen Leader FC Rätia Bludenz und Verfolger FC Schwarzach aufgrund der wüsten Szenen beim Stand von 2:1 für die Gäste abgebrochen. Das Nachspiel der Skandal-Partie: Insgesamt 135 (!) Spiele an Sperren setzte es für fünf Akteure der beiden beteiligten Klubs. Diese hallen in der Vorarlberger Fußballlandschaft nach. Aber nicht oder eben kaum bei den Beteiligten ...